Два седана и кроссовер от Hongqi : что за люкс-машины будут делать на заводе Mercedes в России

Hongqi ("красный флаг" на китайском) — это китайская марка автомобилей, принадлежащая компании China FAW Group Corporation, одному из крупнейших автопроизводителей в Китае. Hongqi (на русском произносится "Хунцы") был основан в 1958 году и является старейшим и одним из самых престижных производителей автомобилей в Китае на сегодняшний день.

© Hongqi

Изначально марка была создана для производства автомобилей для транспортировки государственных и партийных руководителей Китая, что придало ей статус элитного автопроизводителя. На протяжении всей своей истории Hongqi выпускал роскошные лимузины и седаны.

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В последние годы Hongqi расширил ассортимент и стал производить различные типы автомобилей, включая внедорожники, электромобили и гибриды. Компания активно инвестирует в исследования и разработки, чтобы улучшить технологии и повысить конкурентоспособность автомобилей на международном рынке.

В последнее время производитель нацелился на Российский автомобильный рынок и привезет к нам сразу четыре модели.

Hongqi H5

Hongqi H5 — это среднеразмерный комфортабельный седан, представленный в 2018 году на Пекинском автосалоне, и с тех пор его выпуск продолжается. Первый Hongqi H5 был разработан на базе платформы, которую FAW Group разработала в сотрудничестве с Mazda.

Но новое поколение, которое приедет в Россию, избавится от японских корней и обзаведется собственной платформой. Его называют конкурентом Toyota Camry, и он действительно выступает примерно в этом же классе. Младшая комплектация получит распространенную среди китайский авто комбинацию из двигателя на 1,5 литра мощностью 169 л.с. и моментом в 258 Нм с семиступенчатым роботом. К ним есть некоторые претензии в плане комфорта езды, но в целом их постоянно улучшают и на сегодняшний день это уже добротная связка. К тому же большое распространение означает отсутствие проблем с запчастями и недорогое обслуживание.

Кстати, разгоняется такая версия до 100 км/ч за 9,5 секунд, по факту, скорее всего будет около 10-11 секунд. Это нельзя назвать хорошим разгоном в 2023 году, но это самый младший вариант. Есть мотор бодрее – 2 литра, 224 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом и 7,8 секунды до первой сотни. Опять же, по факту скорее всего будет 8–8,2 с. Это уже более вменяемые цифры и с таким мотором использовать автомобиль будет приятнее.

Hongqi

Салон H5 чем-то напоминает такой у Porsche, стилистика, расположение элементов и их форма, и даже форма руля тоже похожи. Заимствование дизайна у других марок является нормальным состоянием души китайских автомобильных компаний и в этом нет ничего страшного. Здесь мы видим удобный руль с кнопками, цифровую приборку и огромный планшет в центральной консоли.

Hongqi

На дверных картах есть модуль включающий динамик и кнопки памяти, который явно подсмотрели у Mercedes. Ходят слухи, что компания "Автодом", которая выкупает завод Mercedes-Benz в России, хочет запустить на нем сборку этих самых автомобилей, но официального подтверждения пока не было.

Hongqi HS5

Это кроссовер, который по уровню оснащения и люксовости выступает в том же классе, что и H5, только в кузове SUV. Он уже также зарегистрирован в РФ и получил патент, так что в ближайшее время можно ожидать продажи.

Визуально автомобиль похож на смесь Infiniti и Maserati: массивная декоративная решетка радиатора, тонкие светодиодные фары и высокий капот. Двигатель обещают объемом два литра и мощностью 252 л.с. с восьмиступенчатым автоматом. И вот тут вопрос – неужели в Китае не знают о транспортном налоге в России? Уже даже немецкий премиум в какой-то момент перестроился и стал делать прошивки в своих авто для рынка РФ не на 258 л.с., а на 249. Надеемся, здесь будет такой же вариант, и финальные машины для нашей страны избавятся от пары лошадиных сил, иначе с продажами можно попрощаться.

hongqi

Салон также с заимствованием стилей: большой руль с двумя блоками кнопок, двухсекционная цифровая панель, которая выполняет роль и "приборки", и бортового компьютера, лаконичный блок климата и широкая центральная часть, разделяющая передние кресла.

Hongqi H9

А вот это уже настоящий флагман, который сравнивают с BMW 7-er и Mercedes-Benz S-Class. Если открыть Auto.ru, то уже сегодня его можно купить новым в Москве примерно за 11-12 миллионов рублей. Скорее всего это цена от перекупщиков и за эксклюзив, когда сама компания привезет эти автомобили в РФ, можно ожидать цены в 8-10 млн рублей. Если говорить о том уровне, куда метит производитель с этой моделью, то это Aorus и Rolls-Roys, но в сознании людей эти бренды слишком сильны и недоступны из-за стоимости, а значит конкурировать таки придется с привычным представительским классом из VIP-Такси. Кстати, есть и удлиненная на 20 см версия под названием H9+, которая отличается большой вставкой между передними и задними дверями.

Визуально передняя часть и правда напоминает Rolls-Roys – массивная решетка радиатора, специфической формы фары и в целом весь образ мы «уже где-то видели». Задняя часть немного скошена и выглядит зализанной, но также очень стильная и современная, также видна диодная оптика.

Hongqi

Салон чем-то похож на такой у H5, просто чуть больше и отделка дороже. Здесь больше кожи, экран с диагональю пошире и прибавилось кнопок.

Двигателей предполагается три и все турбированные. Младший - 2 литра мощностью 252 л.с. будет идти с гибридной установкой на 48W. Средним будет V6 объемом 2,5 л и мощностью 276 л.с., старшим - то же V6, но на 283 л.с. и 400 нм крутящего момента. Немного расстраивает отсутствие V8 мощностью на 450 л.с., но отказ от таких двигателей - это общемировой тренд.

Hongqi E-HS9

Вот мы и добрались до четвертого автомобиля - Hongqi E-HS9, который является большим электрическим кроссовером. Визуально автомобиль очень объемный и по габаритам стремится к Range Rover Vogue, а вот визуально снова напоминает Rolls-Roys, только китайский. На то, что перед нами электрокар, намекают отсутствующие элементы выхлопной системы и несколько лючков для подзарядки. В остальном - это просто автомобиль без какого-либо футуризма.

Hongqi

Салон автомобиля, конечно же, шикарен, здесь и кожа, и дерево, и ромбовидная строчка, и куча мониторов: электронная приборная панель, монитор в центральной консоли, монитор для управления климатической системой и монитор с центром развлечений, и мультимедиа перед пассажиром. На фотографиях все выглядит очень гармонично и функционально. Центральная консоль напоминает таковую у RR Cullinan, есть даже «прогиб» в центральной части, но все это совершенно не смущает, наоборот, даёт возможность прикоснуться к красивому за гораздо меньшие деньги.

Hongqi

Технологичность автомобиля на высоте: картинка в зеркале цифровая – это видео с камеры - также в машине много разных датчиков для отслеживания всякого разного, включая состояние водителя. Что делает система, если видит, что водитель плохо ощущает себя в пространстве пока неизвестно, но очень любопытно.

Задний диван, а точнее два раздельных кресла, тоже очень комфортабельны и настраиваются индивидуально. Разделяет их большой подлокотник с экраном, а еще два, кстати, вмонтированы в спинки передних кресел. Отсутствие кардана позволило сделать пол в салоне абсолютно ровным, что тоже добавляет комфорта и эстетики внутри.

Про двигатели тут сказать особо нечего, так как это электрокар, который приводится в движение двумя электромоторами и менять их конфигурацию нельзя. Пердний мотор выдает 217 л.с. и 300 нм, а задний - 333 л.с. и 450 нм. Поговаривают, что в Россию может поставляться версия с двумя одинаковыми на разных осях моторами и суммарная мощностью 435 л.с., но скорее всего будет «оригинальная» конструкция суммарной мощностью 550 л.с. и 750 нм крутящего момента, что позволит разгоняться до сотни за пять секунд.

Заключение