Опасности перегрева двигателя: как избежать серьезных последстви

Перегрев двигателя - это очень опасно, а в перспективе еще и очень дорого. К сожалению, большинство автовладельцев не обращают внимания на отклонения в температурных режимах работы своего автомобиля, считая это пустяком. Однако у каждого автомобиля с завода есть рабочие диапазоны, которые выверены инженерами еще на этапе постройки агрегата. И допуск от нормы у авто очень небольшой, всего +/- 5 градусов. При этом опасен как перегрев двигателя, так и недогрев. Сегодня мы поговорим о причинах перегрева, к чему он может привести и что делать, чтобы его не произошло.