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2 часа назад

Опасности перегрева двигателя: как избежать серьезных последстви

Мария Иванова

Перегрев двигателя - это очень опасно, а в перспективе еще и очень дорого. К сожалению, большинство автовладельцев не обращают внимания на отклонения в температурных режимах работы своего автомобиля, считая это пустяком. Однако у каждого автомобиля с завода есть рабочие диапазоны, которые выверены инженерами еще на этапе постройки агрегата. И допуск от нормы у авто очень небольшой, всего +/- 5 градусов. При этом опасен как перегрев двигателя, так и недогрев. Сегодня мы поговорим о причинах перегрева, к чему он может привести и что делать, чтобы его не произошло.

Опасности перегрева двигателя: как избежать серьезных последстви
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причины перегрева двигателя

  1. Утечка охлаждающей жидкости. Объем жидкости в системе рассчитан строго в соответствии с теплоемкостью жидкости и объемом тепла, которое нужно отвести. Поэтому недостаток антифриза приводит к тому, что система охлаждения не может эффективно отводить тепло.
  2. Засорение радиатора. Грязь, мусор или отложения могут забить радиатор, снизить его эффективность и способность охлаждать двигатель даже на скорости.
  3. Неисправный термостат. Если он не открывается должным образом, это приводит к неправильной циркуляции охлаждающей жидкости.
  4. Водяной насос (помпой). Если он поврежден или изношен, то не может обеспечить высокое давление в системе для прокачки необходимого объема жидкости.
  5. Вентилятор, который обдувает радиатор. Не работает - везите авто в ремонт.
  6. Агрессивное вождение. Если вы постоянно давите педаль газа в пол, особенно в жаркую погоду, то даже исправная система охлаждения может не справиться. Поэтому или давайте машине периодически остывать, или меняйте компоненты СО на более объемные.
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К чему приводит перегрев

РИА Новости
  1. Серьезные повреждения двигателя, такие как износ поршневых колец и вкладышей, что влечет за собой задиры и прочие неприятности. Это прямой путь к капитальному ремонту или даже замене силового агрегата.
  2. Деформация или разрушение клапанной крышки, что может привести к утечке охлаждающей жидкости или масла в камеру сгорания. Здесь ремонт не такой страшный, но все еще дорогой – замена крышки двигателя и всех прокладок.
  3. Ускоренный износ таких деталей, как прокладки, ремни, шланги и насосы. Трубочки ссыхаются, трескаются и лопаются. Это, как минимум, поездка на эвакуаторе и замена патрубков. Но все может быть и более серьезно, так как пересыхают прокладки в самом двигателе и начинаются утечки жидкостей в том числе и во внутрь.
  4. Быстрый износ масла, его загустевание и последующее закоксовывание двигателя. Это ведет к тому, что масляные каналы забиваются, элементы утрачивают необходимую подвижность, а все вместе это приводит к капитальному ремонту в будущем, хоть и отложенному, потому что закоксовка процесс достаточно долгий.
  5. Худшее, что может случиться, это клин перегретого двигателя на скорости, что влечет за собой немедленную остановку.
  6. Двигатель, который работает в повышенном тепловом режиме, менее эффективен, это значит, что он потребляет больше топлива и выдает меньше мощности.

Как избежать неприятностей

  1. Проверяйте уровень охлаждающей жидкости. Не думайте, что в машине везде есть датчики, и она сама обо всем скажет. Датчик может сломаться (датчика на поломку датчика уровня жидкости не существует), или же уровень жидкости будет на самой минимальной отметке долгое время и это приведет к изменению температурного режима. Соответственно, если вы видите, что жидкость уходит, мало ее просто долить, необходимо найти причину, почему она это делает. Просто так антифриз литрами не испаряется, система герметична. Кстати, проверять уровень антифриза нужно строго утром, когда машина "холодная", это железное правило нарушать нельзя.
  2. Используйте правильную охлаждающую жидкость и в правильной пропорции с водой (если необходимо). Приобретайте только антифриз, рекомендованный производителем автомобиля, не покупайте на заправках все подряд. Как минимум, нельзя смешивать антифризы разного цвета. Также необходимо соблюдать пропорцию антифриза и воды. При слишком малом объеме воды антифриз будет агрессивен и стенки патрубков начнет разъедать, что приведет к протечке и проблемам внутри двигателя из-за коррозии. Если же воды будет слишком много, эффективность антифриза снизится и мотор начнет греться.
  3. Регулярно проверяйте радиатор на наличие мусора, грязи и отложений. Рекомендуется мойка радиаторов хотя бы раз в два года, а еще лучше после каждой зимы, если у вас мощный теплонагруженный двигатель. К сожалению, без разбора всей системы радиатор не промыть, заливая в него тонны воды на автомойке вы лишь пропихиваете грязь еще глубже в соты.
  4. По возможности следите за состоянием термостата, и в случае неисправности замените его. Часто термостат пишет ошибку в бортовой компьютер, а значит его легко вычислить.
  5. Старайтесь подмечать работу вентилятора охлаждения. Если вентилятор не включается или работает с перебоями, значит вам пора в сервис, чтобы выяснить причину такого поведения и устранить ее. Вентилятор – единственное, что обдувает радиатор вашего автомобиля, когда вы стоите в пробке.
  6. Не перегружайте автомобиль, особенно при движении в городе в условиях высокой температуры на улице, погонять лучше ночью.

Ну и общая рекомендация. Не забывайте про регулярное техническое обслуживание автомобиля в соответствии с рекомендациями производителя и по собственному опыту. Регулярный осмотр специалистами поможет выявить неисправность до того, как она успеет причинить неприятности.

Автоэксперт,
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