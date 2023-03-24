Чем удивила автоэкспертов китайская копия пикапа Nissan Navara от Dongfeng

Сегмент пикапов в России страдает от отсутствия коммерчески привлекательных предложений: либо супербюджетный УАЗ "Пикап" со всеми вытекающими, либо что-то импортное и очень дорогое, причём даже в этом случае глаза от выбора не разбегутся и придётся обращаться к перекупам. Нишу начали осваивать китайцы: есть Great Wall Wingle 7, и есть Dongfeng DF 6, вышедший на рынок весной прошлого года, - его-то и препарировали специалисты "Клубного сервиса".

Фото: Скриншот с youtube.com Скриншот с youtube.com

Что в этом пикапе подкупает, так это его родословная, которая берёт начало у Nissan Navara. Обе модели выпускаются в КНР на совместном предприятии и имеют ряд общих элементов. Например, рама, шасси, а также кабина - это всё ниссановские разработки.

Так как это пикап, то есть утилитарное транспортное средство, предназначенное для решение конкретного спектра задач, шумоизоляция здесь как таковая практически отсутствует. Зато ведущего Илью Свиридова впечатлили усилители кузова и трубчатые усилители дверей, массивные центральные стойки, а также усилители крыши, которые позволяют выдерживать большой вес, не прогибаясь, скажем, под тяжестью мокрого снега.

Сварка полов выполнена точечно и аккуратно, проводка смотана хорошо, но, по мнению ведущего, сечение проводов могло быть и побольше.

Днище неприятно удивляет отсутствием какой-либо антикоррозийной обработки, ржавыми приводами колёс (кстати, фирмы Nissan), также в список минусов попали очень тонкий амортизатор сзади и барабанные тормоза.