Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
29 минут назад

Самый проходимый вездеход СССР

Motor.ru

Если бы в СССР были дороги, то мы бы никогда не увидели огромное количество проектов вездеходов для самого сурового бездорожья. И этот, пожалуй, один из самых невероятных и, что важно, реализованных и успешных. Называется это чудо советского машиностроения Зил-2906, и построил его один из самых знаменитых в своем деле инженеров — Виталий Грачев. Вместе с целым поисково-эвакуационным отрядом этот ЗИЛ отправлялся на поиск космонавтов и спускался на землю только тогда, когда даже спасательный вездеход ЗИЛ « Синяя Птица» (тоже работы Гачева) не мог пройти дальше.

Самый проходимый вездеход СССР
Фото: Motor.ruMotor.ru

Для этого отдельная « Синяя птица» была оборудована грузовой площадкой с краном, на которой и покоился большую часть пути шнекоход. Но в экстремальных условиях его сгружали на землю, ЗИЛ добирался до спускаемого аппарата и доставлял космонавтов в санитарную машину, после чего возвращался к капсуле и тащил ее волоком до грузовой « Синей Птицы». В общем, невероятная и, пожалуй, самая проходимая внедорожная машина времен СССР. Не верите? Тогда узнайте подробную историю ЗИЛ 2906 из нового видео. Приятного просмотра!

Кстати, в прошлый раз мы рассказывали о конкуренте шнекохода: 26-колесной многоножке, которая тоже боролась за звание самого проходимого вездехода СССР. А здесь можно почитать о той самой « Синей птице», которая возила Зил 2906, а также служила домом, кухней и даже передвижным госпиталем для спасателей и космонавтов.

Автоэксперт,Виталий Грачев,Завод имени И.А. Лихачева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий