Самый проходимый вездеход СССР

Если бы в СССР были дороги, то мы бы никогда не увидели огромное количество проектов вездеходов для самого сурового бездорожья. И этот, пожалуй, один из самых невероятных и, что важно, реализованных и успешных. Называется это чудо советского машиностроения Зил-2906, и построил его один из самых знаменитых в своем деле инженеров — Виталий Грачев. Вместе с целым поисково-эвакуационным отрядом этот ЗИЛ отправлялся на поиск космонавтов и спускался на землю только тогда, когда даже спасательный вездеход ЗИЛ « Синяя Птица» (тоже работы Гачева) не мог пройти дальше.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Для этого отдельная « Синяя птица» была оборудована грузовой площадкой с краном, на которой и покоился большую часть пути шнекоход. Но в экстремальных условиях его сгружали на землю, ЗИЛ добирался до спускаемого аппарата и доставлял космонавтов в санитарную машину, после чего возвращался к капсуле и тащил ее волоком до грузовой « Синей Птицы». В общем, невероятная и, пожалуй, самая проходимая внедорожная машина времен СССР. Не верите? Тогда узнайте подробную историю ЗИЛ 2906 из нового видео. Приятного просмотра!