Обязан ли водитель выходить из машины по требованию инспектора ГИБДД

Сотрудник ГИБДД не может придумывать свои личные поводы при предъявлении требования к водителю выйти из машины.

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Об этом предупредили юристы, опрошенные порталом Autonews, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили специалисты, дорожные инспекторы вынуждены руководствоваться в данном вопросе отдельной инструкцией МВД. Согласно этому документу, сотрудник в праве попросить автомобилиста покинуть машину и выйти на улицу при наличии соответствующих оснований.

Чаще всего, как рассказали эксперты, поводом для такого требования может выступить возникшее подозрение инспектора в употреблении водителем алкогольных напитков или наркотических веществ. Иногда рулевого просят выйти, когда пахнет спиртным в салоне.

После того, как водитель выйдет на улицу, сотрудник ГИБДД сможет уже более точно определить, находится ли автолюбитель в нетрезвом состоянии или же запах алкоголя исходит от пассажиров, перемещающихся вместе с ним. Обычно это чисто формальная проверка.