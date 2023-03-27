Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Обязан ли водитель выходить из машины по требованию инспектора ГИБДД

Сотрудник ГИБДД не может придумывать свои личные поводы при предъявлении требования к водителю выйти из машины.

Обязан ли водитель выходить из машины по требованию инспектора ГИБДД
© Deita.ru

Об этом предупредили юристы, опрошенные порталом Autonews, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили специалисты, дорожные инспекторы вынуждены руководствоваться в данном вопросе отдельной инструкцией МВД. Согласно этому документу, сотрудник в праве попросить автомобилиста покинуть машину и выйти на улицу при наличии соответствующих оснований.

Чаще всего, как рассказали эксперты, поводом для такого требования может выступить возникшее подозрение инспектора в употреблении водителем алкогольных напитков или наркотических веществ. Иногда рулевого просят выйти, когда пахнет спиртным в салоне.

После того, как водитель выйдет на улицу, сотрудник ГИБДД сможет уже более точно определить, находится ли автолюбитель в нетрезвом состоянии или же запах алкоголя исходит от пассажиров, перемещающихся вместе с ним. Обычно это чисто формальная проверка.

Есть и другие причины для выхода водителя из машины. Например, для составления протокола об административном нарушении. Как правило, это делается в служебном автомобиле ГИБДД. Также водителя могут попросить выйти для того, чтобы он стал понятым.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий