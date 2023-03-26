Автоэксперт объяснил, чем опасен непрогретый асфальт весной

«Некоторые мотоциклисты уже выехали на дорогу, хотя ещё очень рано. Ещё нет устойчивых плюсовых температур, при которых и шины, и асфальт достаточно прогреты, чтобы мотоцикл был управляемым, а тормозной путь — нормальным. Пока асфальт не прогрет, мотоцикл становится неустойчивым при торможении. Кроме того, автомобилисты ещё не привыкли к новым участникам движения, они не крутят головой на 360 градусов, как это принято во время мотоциклетного сезона, чтобы никого случайно не подрезать», — прокомментировал автоэксперт.