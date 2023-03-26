Автоэксперт объяснил, чем опасен непрогретый асфальт весной

Мотосезон в регионах РФ открывается обычно в апреле, однако в этом году любители двухколёсного транспорта начали появляться на дорогах уже в середине марта. Асфальт ещё недостаточно прогрелся, а это очень опасно для езды на мотоцикле. Об этом в интервью радио Sputnik заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«Некоторые мотоциклисты уже выехали на дорогу, хотя ещё очень рано. Ещё нет устойчивых плюсовых температур, при которых и шины, и асфальт достаточно прогреты, чтобы мотоцикл был управляемым, а тормозной путь — нормальным. Пока асфальт не прогрет, мотоцикл становится неустойчивым при торможении. Кроме того, автомобилисты ещё не привыкли к новым участникам движения, они не крутят головой на 360 градусов, как это принято во время мотоциклетного сезона, чтобы никого случайно не подрезать», — прокомментировал автоэксперт.
Специалист советует водителям двухколёсного транспорта подождать тёплой погоды, а автомобилистам внимательнее следить за ситуацией на дороге.
«Я бы рекомендовал мотоциклистам пока не выезжать на дороги, ещё слишком рано. Но людей сложно сдержать, поэтому автомобилистам рекомендую быть более чем внимательными. Следует смотреть в зеркала заднего и бокового вида, не совершать резких манёвров и перестроений. Надо не только о своей безопасности думать. Помните, что мотоциклист на дороге максимально уязвим, столкновение с автомобилем почти всегда фатально для него», — предупредил Хайцеэр.
Высокая аварийность с мотоциклистами в Калининградской области связана с несколькими факторами. О них читайте в материале «Клопс».