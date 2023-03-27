Можно ли получить страховку за утонувший на рыбалке автомобиль

«Одно дело, когда машина оказывается на льду и проваливается из-за ДТП или ошибки водителя, а совершенно другое – осознанные действия водителя», – Алексей Бондарев , один из руководителей «Росгосстрах» .

Российским водителям перечислили случаи, при которых страховые компании могут компенсировать убытки из-за утонувшего автомобиля. Речь идет о ситуации, когда машина проваливается под лед. Оказалось, что далеко не в каждом случае может помочь даже КАСКО. Все зависит от обстоятельств происшествия.

Но в ситуации осознанного выезда на лед для рыбалки и других целей рассчитывать на компенсацию не стоит. Как отметили в «Росгосстрахе», не будет в такой ситуации выплат даже за поврежденную подвеску или кузов. Потому что водитель осознанно выехал на лед, где был риск повредить машину.