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27 минут назад

«Росгосстрах» рассказал, можно ли получить страховку за утонувший на рыбалке автомобиль

Max-cars.ru

Весенняя погода делает выход и выезд на лед опаснее, о чем предупреждают любителей зимней рыбалки.

Можно ли получить страховку за утонувший на рыбалке автомобиль
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков© РИА Новости / Виталий Аньков

«Одно дело, когда машина оказывается на льду и проваливается из-за ДТП или ошибки водителя, а совершенно другое – осознанные действия водителя», – Алексей Бондарев, один из руководителей «Росгосстрах».

Российским водителям перечислили случаи, при которых страховые компании могут компенсировать убытки из-за утонувшего автомобиля. Речь идет о ситуации, когда машина проваливается под лед. Оказалось, что далеко не в каждом случае может помочь даже КАСКО. Все зависит от обстоятельств происшествия.

Получить выплату страхователь может, если:
  • машина провалилась под лед после ДТП,
  • водитель допустил ошибку при управлении и оказался на водоеме,
  • дорога пролегала по зимнику (специальные маршруты через замершие водоемы).

Но в ситуации осознанного выезда на лед для рыбалки и других целей рассчитывать на компенсацию не стоит. Как отметили в «Росгосстрахе», не будет в такой ситуации выплат даже за поврежденную подвеску или кузов. Потому что водитель осознанно выехал на лед, где был риск повредить машину.

Автоэксперт,Алексей Бондарев,Росгосстрах,
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