Почему возникают пропуски зажигания в двигателе и как их предотвратить

Пропуски зажигания в двигателе — это крайне нежелательное явление, когда процесс воспламенения топливно-воздушной смеси внутри цилиндра двигателя не происходит должным образом. Это может привести к снижению мощности, увеличению расхода топлива, ухудшению работы двигателя и, в итоге, к его поломке.

Как определить, что у двигателя вашего автомобиля начались пропуски зажигания? Во-первых, скорее всего появится ошибка «проверьте двигатель», во-вторых, двигатель начнет работать неровно с перебоями, в-третьих, при разгоне могут появиться рывки.

Видео дня

Давайте рассмотрим основные причины, по которым могут возникать пропуски зажигания и что делать, чтобы вернуть двигатель к корректной работе.

Первое, на что стоит обратить внимание в такой ситуации, это свечи. Они являются ключевыми компонентами системы зажигания, и их износ или повреждение гарантированно приводит к описанным выше симптомам. Первым делом необходимо извлечь свечи о просто оценить из визуально. Электроды не должны быть изношены или покрыты нагаром, а корпус свечи не должен быть треснутым или изменившим цвет. Если присутствует хоть один из симптомов, свечи следует заменить.

NGK

Вторая возможная причина пропусков - это неисправная катушка зажигания. Катушки зажигания преобразуют низкое напряжение аккумулятора в высокое напряжение, необходимое для создания искры свечой. Здесь технология проверки немного сложнее, и самостоятельно можно не справиться: потребуется мультиметр, умение им пользоваться и знание базовых показателей исправных катушек. Для такой диагностики лучше посетить сервисный центр.

NGK

И третья популярная причина - это качество топлива. Несмотря на то, что время разбавленного бензина вроде как прошло, с таким явлением все равно еще можно столкнуться. При таком развитии событий вы об этом узнаете, отъехав на некоторое расстояние от заправки.

Симптомы типичные – плохая тяга, рывки при разгоне и ошибки на приборной панели. Здесь решение простое – сливать топливо. Ездить на таком бензине строго не рекомендуется, так как это может привести к непредсказуемым и дорогостоящим последствиям. Слить бензин можно самостоятельно, купив ручную воздушную помпу со шлангом, они часто продаются даже на заправках. Не забудьте, что сливать бензин нужно очень осторожно вдали от любого огня. Также плохой бензин нужно утилизировать, а не просто вылить на соседний газон. Выполнять данную процедуру рекомендуется в защитных очках и перчатках из состава, который не разъедается бензином.

ТАСС

Есть еще несколько возможных причин пропусков зажигания. Они включают в себя повреждения высоковольтных проводов, забитый топливный фильтр, неисправную форсунку зажигания, проблемы с топливным насосом и даже неисправность датчика распредвала и коленвала. Это причины, с которыми справиться неподготовленному автолюбителю самостоятельно практически невозможно.