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2 часа назад

Сколько стоят популярные модели АвтоВАЗа

Car.ru

Цены на автомобильном рынке России продолжают увеличиваться. Несмотря на это, приобрести модели Lada все еще можно по оптимальному прайсу.

Сколько стоят популярные модели АвтоВАЗа
Фото: car.rucar.ru

АвтоВАЗ традиционно изменил стоимость автомобилей, представленных на рынке России. В настоящее время самым доступным в сегменте является Lada Granta, который одновременно пользуется наиболее высоким спросом. В кузове лифтбек такую машину можно приобрести за 793 400 рублей. В оснащении предусматривается 8-клапанный двигатель на 90 л.с.

В блок-фарах производитель использует стандартные лампы накаливания, которые отличаются небольшой стоимостью. Противотуманки в списке опций отсутствуют, но установить их можно самостоятельно. Молдинги теперь не получают хромированное покрытие - используется серебристая краска.

В комплектации лифтбека есть электропривод зеркал заднего вида, фирменные накладки на порогах. Кресла получают стандартную тканевую обивку. Данные автомобили получают рулевое управление с электроусилителем. В салоне предусматривается минимальный набор опций.

В исполнении Classic Advance стоимость модели составляет 835 400 рублей. Lada Granta Comfort в кузове лифтбек можно приобрести за 892 700 рублей. Внешний вид отличается от предыдущих комплектаций только колесами, так как здесь предусмотрены 15-дюймовые диски. В салоне транспорта дополнительно используется кондиционер. Доплата за опции в данной версии составляет 50 000 рублей.

Lada Granta в кузове седан в самой доступной комплектации Classic оценивается в 801 840 рублей. В таком исполнении автомобиль получил стильное оформление - молдинги окрасили в цвет кузова. Эксперты отмечают, что популярная модель компании АвтоВАЗ все еще предлагается по цене до 1 млн рублей.

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