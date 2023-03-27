Сколько стоят популярные модели АвтоВАЗа

Цены на автомобильном рынке России продолжают увеличиваться. Несмотря на это, приобрести модели Lada все еще можно по оптимальному прайсу.

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АвтоВАЗ традиционно изменил стоимость автомобилей, представленных на рынке России. В настоящее время самым доступным в сегменте является Lada Granta, который одновременно пользуется наиболее высоким спросом. В кузове лифтбек такую машину можно приобрести за 793 400 рублей. В оснащении предусматривается 8-клапанный двигатель на 90 л.с.

В блок-фарах производитель использует стандартные лампы накаливания, которые отличаются небольшой стоимостью. Противотуманки в списке опций отсутствуют, но установить их можно самостоятельно. Молдинги теперь не получают хромированное покрытие - используется серебристая краска.

В комплектации лифтбека есть электропривод зеркал заднего вида, фирменные накладки на порогах. Кресла получают стандартную тканевую обивку. Данные автомобили получают рулевое управление с электроусилителем. В салоне предусматривается минимальный набор опций.

В исполнении Classic Advance стоимость модели составляет 835 400 рублей. Lada Granta Comfort в кузове лифтбек можно приобрести за 892 700 рублей. Внешний вид отличается от предыдущих комплектаций только колесами, так как здесь предусмотрены 15-дюймовые диски. В салоне транспорта дополнительно используется кондиционер. Доплата за опции в данной версии составляет 50 000 рублей.