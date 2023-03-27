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1 час назад

Как получить права на электросамокат? Ответ ГИБДД

За рулем

Все зависит от технических характеристик средства индивидуальной мобильности, разъясняет глава Госавтоинспекции России.

Как получить права на электросамокат?
Фото: За рулемЗа рулем

У меня в правах открыта категория «В». Можно ли с ними управлять электросамокатом? В. Ефременко, г. Новосибирск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В общем случае для управления электросамокатом водительское удостоверение не требуется.

Однако в случае, если электросамокат по совокупности технических характеристик и особенностей конструкции отнесен к мопедам или мотоциклам, необходимо водительское удостоверение соответственно категорий «М» или «А».

Примите также во внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» право на управление транспортными средствами категории «M» предоставляется лицам, имеющим водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами любой из предусмотренных российским законодательством категорий или подкатегорий.

Автоэксперт,Михаил Черников,ГИБДД,
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