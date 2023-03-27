Как получить права на электросамокат?

Все зависит от технических характеристик средства индивидуальной мобильности, разъясняет глава Госавтоинспекции России.
У меня в правах открыта категория «В». Можно ли с ними управлять электросамокатом? В. Ефременко, г. Новосибирск
На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В общем случае для управления электросамокатом водительское удостоверение не требуется.
Однако в случае, если электросамокат по совокупности технических характеристик и особенностей конструкции отнесен к мопедам или мотоциклам, необходимо водительское удостоверение соответственно категорий «М» или «А».
Примите также во внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» право на управление транспортными средствами категории «M» предоставляется лицам, имеющим водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами любой из предусмотренных российским законодательством категорий или подкатегорий.