Автоэксперт объяснил, чего не хватает новому «Москвичу»

Обновленный автомобиль-кроссовер «Москвич 3», что уже поступил во все дилерские центры страны протестировал автоэксперт екатеринбургского портала E1.ru Сергей Панин, результатами чего он поделился с читателями.

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В экстерьере новинки журналист выделил особенно яркий красный цвет кузова, а вот к оптике автомобиля, в которой светодиодные ходовые огни сочетаются с галогеновыми фарами, есть вопросы. К слову, в электроверсии «Москвич 3е» за 3,5 млн рублей уже полностью оптика светодиодная.

Другой недостаток проявляется в отсутствии функции подогрева передних сидений. За нее дилеры просят дополнительную плату, но вот с завода сиденья не подогреваются.

В эргономике машины выделяется сенсорное и не совсем привычное с первого раза управление климатом, которое явно вскоре будет сильно поцарапано от частых нажатий, всего лишь две физические кнопки на центральной панели и большой 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиасистемы.

Для варианта на ДВС предусмотрен турбомотор объемом 1,5 литра на 150 лошадиных сил, адаптированный под 92-й бензин, но по факту эксперт советует выбирать 95-е топливо. Управляется машина при помощи вариатора Punch VT3S, которому обещают отсутствие проблем на пробеге до 200 тысяч километров.

Наконец, из минусов Панин выделил не очень мягкую подвеску, которая заставляет ощущать мелкие неровности. Особенно бьется о заднюю балку во время проезда «лежачих полицейских».

В то же время рулится автомобиль легко и выдает реальные 100 км/ч за 11 секунд. Расход топлива составил всего 6,6 литра на 100 км, отметил журналист.