Секреты вечной жизни автомобиля: как правильно обслуживать и ремонтировать

Рано или поздно каждый автомобиль устаревает, набирает большой пробег и превращается череду поломок между поездками в сервисы. В этой статье мы расскажем, как избежать преждевременного уставания вашей машины и продлить ей жизнь.

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Своевременное техническое обслуживание сильно повышает шансы на то, что автомобиль по мере устаревания не будет усиленно проситься в сервис. Это не панацея, но практически основа основ. Всегда вовремя меняйте масло, фильтры и технически жидкости согласно регламенту. А что касается конкретно масла, то здесь действует правило «лучше чаще, чем реже». Если у вашего авто турбированный теплонагруженный двигатель, лучше не ездить на одном масле более 7000 километров, даже если производитель допускает интервал в два раза больше. Утратившее свои свойства масло очень быстро начинает убивать двигатель повышенным трением и отложениями.

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Регулярно проверяйте уровень антифриза, так как при его недостатке мотор начинает греться выше нормы, что сильно сокращает ресурс и чревато серьезными поломками. Менять антифриз рекомендуется на реже, чем раз в два года с полной промывкой системы.

Старайтесь наблюдать за состоянием подкапотного пространства на предмет раннего выявления течей или запотеваний.

При каждой возможности осматривайте нижнюю часть автомобиля в районе двигателя, коробки и заднего редуктора. Некоторые протечки масла, вроде утечки через задний сальник коленвала при взгляде сверху не видны, но при этом очень опасны, так как уровень масла постоянно будет снижаться. Это касается и коробки передач с редуктором, где пропущенная течь приведет к очень дорогому ремонту. И если у двигателя обычно есть датчик уровня масла, который сообщит о критическом снижении, то в коробке и редукторе таких датчиков нет.

РИА Новости

Меняйте все щетки очистителей строго после зимнего сезона, даже если кажется, что «еще походят». Потеря эластичности приводит к увеличенному давлению на стекло и последующему появлению затертостей, а лобовые стекла стоят очень дорого.

Постарайтесь узнать, насколько хорошо оцинкован ваш кузов и подвержен ли он гниению по нижней части (информацию можно найти в YouTube). Сегодня много решений для устранения этой проблемы в будущем. Если планируете долго ездить на автомобиле, обратитесь в сервис, где вам смогут обработать всю нижнюю часть авто специальном раствором от коррозии. Отсутствие коррозии в будущем - это не только здоровый кузов, но и увеличенная цена при последующей продаже авто.

РИА Новости

Отслеживайте состояние катализаторов, их разрушение может привести к попаданию частиц керамики в двигатель, что повлечет за собой капиталку. Для оценки состояния катализаторов необходимо снимать показания зондов и пользоваться эндоскопом для визуального осмотра.

Регулярно осматривайте тормозную систему на предмет повреждения или неравномерного износа колодок из-за закисания суппорта, которому способствуют реагенты и грязь с дороги. Если одна колодка будет расходоваться быстрее другой, это приведет к повреждению тормозного диска и вероятному заклиниванию колеса. Также закусывание колодки приводит к увеличенному нагреву всего колеса, включая колесный диск, а это снижает его прочность. Также следите за качеством и уровнем тормозной жидкости: ее лучше менять не реже, чем раз в два года.

ТАСС

Осматривайте резину на предмет неравномерного износа. Если вы давно не были на сход-развале, такое вполне может случиться, даже без серьезных ударов по подвеске. Также часто такое происходит из-за уставания амортизаторов или разрыва сайлентблоков. Неравномерный износ приводит к быстрой преждевременной замене, а это потеря денег.

После каждой зимы рекомендуется мыть радиаторы, особенно те, которые установлены в крыле и на которые летит куча грязи, обычно это радиаторы коробки передач. Стабильное увеличение рабочей температуры ведет к порче масла, а это повышает износ агрегата, будь то двигатель или коробка передач.

На определенном пробеге, обычно более 150 000 км, необходимо заменить цепь в двигателе. Со временем она растягивается, и натяжитель перестает справляться со своей задачей. В какой-то момент цепь просто перескочит по зубцам звезд и клапана встрется с поршневой, что приведет к клину мотора и полноценной капиталке.