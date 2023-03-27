Автоэксперт рассказал о причинах выхода из строя автоматической коробки передач

Автоматическую коробку передач (АКП) с гидротрансформатором выводят из строя буксирование авто на тросе и интенсивный набор скорости. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.
«В целом автомат убить сложно, но стоит учитывать, что этот тип трансмиссии не любит резкого нажатия на газ при интенсивном ускорении. Привести к поломке трансмиссии также может буксировка автомобиля с АКП на тросе, когда водитель желает сэкономить на эвакуаторе», — рассказал Хайцеэр «Газете.Ru».
Также к поломке АКП может привести попытка вытянуть другой автомобиль из грязи без использования так называемого рывкового троса, добавил эксперт. Губительна для автомата и ситуация, когда водитель переключает направление движения до полной остановки автомобиля, напомнил он.
«Многие водители не задумываются о том, что необходимо нажать на тормоз, полностью остановиться, и только после этого переводить селектор для движения в другую сторону», — заключил Хайцеэр.