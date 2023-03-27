Автоэксперт рассказал о причинах выхода из строя автоматической коробки передач

«В целом автомат убить сложно, но стоит учитывать, что этот тип трансмиссии не любит резкого нажатия на газ при интенсивном ускорении. Привести к поломке трансмиссии также может буксировка автомобиля с АКП на тросе, когда водитель желает сэкономить на эвакуаторе», — рассказал Хайцеэр «Газете.Ru».