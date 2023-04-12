Когда менять тормозные диски и колодки?

Несмотря на то, что "тормоза придумали трусы", тормозная система – самая важная в автомобиле. Вы можете ездить без кондиционера, без подогрева кресел, без музыки и без навигации, но не сможете ездить без тормозов, от них зависит ваша жизнь. Из этого следует, что тормоза нужно проверять регулярно и при необходимости менять колодки с дисками.

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На большинстве современных автомобилей установлены датчики, которые перетираются в определенный момент, когда колодок осталось совсем мало и машина подает сигнал о том, что неплохо бы сделать техобслуживание тормозной системы (или лампочка зажжется, или колодки будут издавать ужасный скрип). Но что делать, если датчик по какой-то причине не сработал или у вашего автомобиля его и вовсе нет? Тогда необходимо следить за состоянием системы как с помощью визуально осмотра, так и основываясь на собственных ощущениях.

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Визуальный осмотр – самая важная из всех рекомендаций, потому что ощущения могут измениться в зависимости от погодных условий, а вот глаза никогда не обманут. Не стесняйтесь лишний раз заглянуть в колесо с фонариком и оценить оставшиеся колодки - должно быть не менее четырех миллиметров. Критическим значением считается остаток колодок в размере двух миллиметров, тогда нужно ехать в ближайших сервис. Но лучше не доводить до таких значений, потому что по различным причинам износ может быть неравномерным, и с одного края колодки будет два миллиметра, а с другого уже ничего не осталось. Последствия такого понятны – замена тормозных дисков, а не только колодок. Кстати, за дисками тоже нужно следить, чтобы на них не появилось трещин или борозд, что может привести к тому, что диск лопнет под давлением, когда вы нажмете на тормоз. В среднем комплект дисков переживает смену трех комплектов колодок.

Если при торможении ощущается стук, вибрация или биение в педаль – первым делом нужно смотреть передние тормозные колодки, ну а потом и задние. Также может дергаться руль в ту сторону, с которой закусывает колодку. Ездить с такими эффектами не рекомендуется, потому что это однозначная неисправность тормозной системы.

Если по какой-то причине вы перегрели тормозные диски и колодки, их также придется поменять, даже если они совсем новые. К сожалению, после мощного перегрева изменяется геометрия тормозного диска и состав тормозной колодки, как итог, они теряют свою эффективность и предсказуемость. Более того, в таком состоянии их легко перегреть повторно, а это уже приведет к непредсказуемым последствиям. Если очень сильно не хочется менять диски с колодками и они действительно свежие, можно проточить диски и колодки, сняв верхний неровный и запекшийся слой, но эти манипуляции уже производятся на собственный страх и риск, и никто за это кроме вас ответственности нести не будет.

Увеличенный тормозной путь и длинный ход педали тормоза также говорят о том, что пора бы в сервис на ТО. Чем меньше остается колодок и дисков, тем больше зазор в распущенном состоянии у тормозов, поэтому ход колодки становится больше и вам требуется большее усилие, чтобы автомобиль останавливался как и прежде.

Ватная педель тормоза может говорить о том, что тормозная жидкость превратилась в воду, уменьшилась в объеме или же система и вовсе завоздушилась. Здесь тянуть не стоит, потому что проблема может достаточно быстро прогрессировать, в зависимости от того, в чем именно причина. В зависимости от стиля езды, тормозную жидкость нужно менять или раз в год, или раз в два.