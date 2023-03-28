Эксперт объяснил, почему за 10 лет не купил себе новый автомобиль

- Но цены будут в первую очередь коррелировать с курсом рубля. Сейчас это прямая зависимость. Есть позитивные сигналы, когда автомобили, ввезенные из ОАЭ или Китая, имеют более привлекательные цены, чем импортированные ранее при высоком курсе доллара. Появляются новые поставщики автомобилей, частные перегонщики, которые увеличивают конкуренцию на рынке, а она, как известно, двигает цены вниз. Но опять же, зависит от курса валюты, что в текущих условиях невозможно предсказывать. Поэтому в вопросе, покупать ли сейчас или ожидать снижения цен, я бы рекомендовал исходить в первую очередь из своей личной финансовой ситуации. Посчитайте и сравните стоимость владения текущим и новым автомобилем, включая обслуживание, страховки, которые тоже существенно подорожали, - отметил эксперт.