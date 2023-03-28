Эксперт объяснил, почему за 10 лет не купил себе новый автомобиль

Покупка нового автомобиля никогда не является инвестицией с ожидаемой положительной доходностью, за исключением редких коллекционных моделей, а потому финансового смысла в приобретении новой машины нет. В этом уверен эксперт автобизнеса, топ-менеджер крупного европейского концерна, победитель конкурса управленцев "Лидеры России" Илья Назаров.
Комментируя ситуацию одного из читателей "РГ", который в 2019 году приобрел новую Toyota, а в 2022-м продал ее с пробегом в 100 тысяч километров дороже, Илья Назаров рассказал, что никогда не приобретал себе лично новый авто.
- Новый автомобиль в момент покупки теряет не менее 10% стоимости, поэтому за все годы работы в автобизнесе я ни разу не купил себе новый автомобиль. Кроме того, накопленная рублевая инфляция за три года, с 2019-го по 2022-й, составила почти 20%, то есть ваши деньги обесценились на эти же 20%. Если добавить сюда расходы на КАСКО, сигналку, резину и обслуживание машины за три года, то этот покупатель окажется в большом минусе.
Что касается цен на новые машины, то, по мнению Назарова, их дальнейший рост будет сдерживаться невысоким спросом.
- Но цены будут в первую очередь коррелировать с курсом рубля. Сейчас это прямая зависимость. Есть позитивные сигналы, когда автомобили, ввезенные из ОАЭ или Китая, имеют более привлекательные цены, чем импортированные ранее при высоком курсе доллара. Появляются новые поставщики автомобилей, частные перегонщики, которые увеличивают конкуренцию на рынке, а она, как известно, двигает цены вниз. Но опять же, зависит от курса валюты, что в текущих условиях невозможно предсказывать. Поэтому в вопросе, покупать ли сейчас или ожидать снижения цен, я бы рекомендовал исходить в первую очередь из своей личной финансовой ситуации. Посчитайте и сравните стоимость владения текущим и новым автомобилем, включая обслуживание, страховки, которые тоже существенно подорожали, - отметил эксперт.