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1 час назад

В дальний путь с умом: как подготовить автомобиль к дальней поездке и что взять с собой

Мария Иванова

Подготовка автомобиля к дальней поездке является важным этапом для обеспечения безопасности и комфорта во время вашего путешествия. Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге, следует тщательно проверить и обслужить машину. Можно, конечно, сказать «проверяйте все», но мы все же дадим более точные рекомендации в виде списка, по которому можно будет «пройтись» чтобы ничего не забыть.

В дальний путь с умом: как подготовить автомобиль к дальней поездке и что взять с собой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вот несколько основных аспектов, на которые стоит обратить внимание.

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Двигатель и системы охлаждения

Проверьте уровень масла в двигателе и, при необходимости, долейте или замените его со всеми фильтрами, если пробег большой. Тоже самое с антифризом: уровень должен быть над линией "min" и чуть ниже "max". Если уровень слишком низкий, долейте антифриз и посмотрите, нет ли где открытой утечки.

Топливная система

Убедитесь, что топливный фильтр находится в хорошем состоянии и, при необходимости, промойте/замените его. Проверьте уровень топлива в баке и запланируйте маршрут так, чтобы было достаточно заправок с необходимым вам видом топлива по пути.

Колеса

Проверьте состояние шин, их давление и глубину протектора. Уровень давления должен соответствовать рекомендациям производителя. При необходимости замените изношенные или поврежденные шины.

Тормозная система

Проверьте тормозные колодки и диски на износ, а также уровень тормозной жидкости. Если уровень жидкости низкий, долейте её. При необходимости обратитесь в автосервис для замены тормозных колодок или дисков.

Электрооборудование

Проверьте работу всех фар, сигналов и стоп-сигналов. Замените перегоревшие лампочки. Убедитесь, что аккумулятор в хорошем состоянии, и зарядите его, если требуется. Будет не лишним заехать в сервис и прочитать ошибки, так можно узнать о том, какая деталь скоро выйдет из строя.

Стеклоочистители и омыватели

Проверьте состояние щеток стеклоочистителей и, при необходимости, замените их. Убедитесь, что система омывателя стекол работает исправно и долейте жидкость омывателя, потому что на трассе она бывает жизненно необходима.

Подвеска

Оцените состояние подвески вашего автомобиля на предмет изношенности. Для начала поставьте автомобиль на ровную площадку и посмотрите, не кренится ли он в сторону. Визуальный осмотр с фонариком также необходим – амортизатор не должен иметь потёков или рваного пыльника.

Салон и оснащение

Не забудьте проверить состояние того, что находится внутри салона. Чтобы кондиционер охлаждал, стеклоподъёмники работали и кресло настраивалось. Все это мелочи, которые лучше проверять до выезда, а не после.

РИА Новости

Что взять с собой?

Помимо проверки автомобиля, есть вещи, которые могут внезапно пригодиться в дальней дороге, их тоже обходить вниманием не стоит.

Основное оборудование и инструменты:
  • запасное колесо,
  • домкрат и ключ для снятия колеса,
  • набор автомобильных инструментов (отвертки, гаечные ключи, плоскогубцы и т.д.),
  • автомобильный компрессор для подкачки шин,
  • щетка и лопата для снега (если актуально),
  • крокодилы для прикуривания.
Безопасность:
  • аптечка первой помощи (комплектуется индивидуально),
  • треугольник аварийной остановки,
  • огнетушитель,
  • фонарик,
  • зарядное устройство для мобильного телефона + заряженный power bank,
  • паспорт, водительское удостоверение, страховка, документы на автомобиль,
  • солнцезащитные очки.
Навигация:
  • GPS-навигатор или смартфон с навигационным приложением,
  • бумажная карта местности (на случай отсутствия сигнала).
Персональный комфорт:
  • бутылка с водой в пластиковой бутылке,
  • энергетические батончики для перкуса,
  • мусорные пакеты,
  • гигиенические принадлежности (туалетная бумага, влажные салфетки, зубная щетка и паста, мыло и т.д.).

Дальняя поездка на автомобиле - это увлекательное путешествие, котором может на долго вам запомниться. Но лучше, чтобы воспоминания были положительными. Если вы будете следовать нашем списку, то сможете избежать основных проблем.

Автоэксперт,
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