Как лучше сфотографировать машину для быстрой и выгодной продажи?

Грамотное объявление с информативными фотографиями является важной составляющей успешной продажи автомобиля. Отличное предложение с двумя строчками текста и невнятным фото на фоне гаража может отпугивать потенциальных покупателей, а обычная машина с оригинальной историей и эстетичными снимками может найти нового хозяина за считанные дни. Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали, как сфотографировать свою машину, чтобы продать ее быстро и успешно, сообщают «Автоновости дня».

Фото: МТРК «МИР» / Артем Куковский МТРК «МИР» / Артем Куковский

Прежде всего, нужно уделить внимание внешнему виду машины – ее нужно привести в порядок как снаружи, так и изнутри. В случае, если уборки своими силами недостаточно, можно сделать химчистку салона. Также лучше убрать из салона все, что может напоминать о предыдущем владельце – покупателю будет проще визуализировать автомобиль как собственный.

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Эксперты рекомендуют продумать и локацию будущих фотографий – машина не должна по цвету сливаться с окружением, однако ярких элементов тоже лучше избегать, поскольку они могут отвлекать внимание и искажать реальный цвет автомобиля.

Обратить внимание необходимо и на время съемок – не надо делать фотографии в темное время суток. Яркий солнечный свет тоже может исказить цвет машины и оставить множество бликов на кадрах, поэтому лучше делать фотографии так, чтобы солнце было позади авто.

Не лишним будет поэкспериментировать с ракурсом и масштабом фотографии, обязательно должен быть вид слева, справа, спереди и сзади. Наиболее выгодный ракурс для автомобиля, который можно поставить на обложку объявления – три четверти. При этом много места по краям фотографии оставлять не стоит – машина должна привлекать внимание к себе.

Специалисты рекомендуют не скрывать на фотографиях внешние дефекты машины, если они есть. Недостатки все равно обнаружат при осмотре и лучше предоставить покупателю исчерпывающую информацию об автомобиле. Также следует уделить внимание и снимкам преимуществ – если в автомобиле есть дополнительное оборудование, его обязательно надо продемонстрировать потенциальному покупателю.