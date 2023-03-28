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9 минут назад

Составлен список самых надежных кроссоверов в возрасте трех лет

Российская Газета

Агентство Consumer Reports по результатам опроса более чем 300 тысяч автовладельцев составило список самых надежных среднеразмерных кроссоверов в возрасте от трёх лет.

Составлен список самых надежных кроссоверов в возрасте трех лет
Фото: Пресс-служба MazdaПресс-служба Mazda

В список самых надёжных кроссоверов попали Ford Edge, Honda Passport, Hyundai Santa Fe, Honda Pilot и Acura MDX, Kia Telluride, Mazda CX-9, Toyota Highlander. Эксперты напомнили, что трёхлетние автомобили - выгодное приобретение: модели не успели устареть, но при этом значительно дешевле новых предложений.

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В начале марта Consumer Reports опубликовало список самых ненадёжных электрокаров, в который вошли две модели Tesla.

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