С претензией на премиум: стоит ли кроссовер Geely Monjaro своих денег

Среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, который наконец-то добрался до России, стал самой дорогой моделью от этого производителя. Но главное - китайские "одноклассники" оказались заметно дешевле, обладая при этом некоторыми преимуществами.

© Пресс-служба Geely

Шведские корни

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На российском рынке появился очередной китайский кроссовер - Geely Monjaro, который уже доступен для заказа у дилеров. В основе модели лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная Geely совместно с Volvo. На ней же, кстати, базируется уже знакомый россиянам купе-кроссовер Geely Tugella. Однако среднеразмерный кроссовер Monjaro крупнее: длина - 4770 мм, ширина - 1895 мм и высота - 1689 мм.

В нашей стране автомобиль предложен с безальтернативным 2,0-литровым двигателем мощностью 238 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. При этом на китайском рынке для модели также доступны версии с 218-сильным мотором и 7-ступенчатым "роботом" DCT.

По словам управляющего директора ДЦ "Аларм-Моторс Geely" Алексея Глазкова, для запуска и продвижения Geely Monjaro в России была выбрана версия с наиболее мощным двигателем и классической (и более "понятной" для покупателей) 8-ступенчатой АКП японского производства Aisin, поскольку именно это сочетание позволит привлечь интерес к новинке потенциальных покупателей, эксплуатирующих в данный момент модели премиальной европейской тройки и премиум-брендов из Азии.

В свою очередь, директор по продажам "Geely Авилон" Максим Васильев полагает, что Geely ориентировалась на опыт продаж модели Tugella, которая оснащается тем же 2,0-литровым мотором и "автоматом", зарекомендовав себя как надежный и самый динамичный автомобиль в китайском масс-сегменте. К тому же Monjaro - довольно-таки крупный кроссовер, поэтому более слабый двигатель, возможно, отпугнул бы покупателей в нашей стране.

"Geely Monjaro разработан совместно с инженерами Volvo, причем Geely не просто выкупили патент, всё производство электроники, силовых агрегатов, коробки передач, двигателя и привода осуществлялось под полным контролем шведских коллег. Именно поэтому технически с автомобилем очень сложно конкурировать - это полноценный европеец", - отмечает он.

Дороже конкурентов

Пресс-служба Geely

В продаже у российских дилеров Geely Monjaro появится начиная с апреля и будет доступен в трех комплектациях - Luxury (от 4 млн 499 тыс. 990 руб.), Flagship (4 млн 699 тыс. 990 руб.) и Exclusive (4 млн 799 тыс. 990 руб.). Таким образом, флагманский кроссовер стал самой дорогой моделью Geely на российском рынке, при этом основные конкуренты новинки оказались доступнее, в том числе в семиместном исполнении, которого у Monjaro нет.

"Если сравнивать новые кроссоверы Exeed TXL, Chery Tiggo 8 Pro Max, Changan Uni-K, Haval Dargo с Geely Monjaro, то последний имеет более мощный двигатель, более быстрый разгон и более высокую максимальную скорость, а также отличается большим размером колесных дисков и уровнем технологической оснащенности", - комментирует руководитель отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев.

По мнению Алексея Глазкова, наиболее востребованными будет комплектация Flagship, которая предлагает за разумную доплату относительно базовой комплектации оборудование, повышающее комфорт, а также версия Exclusive, предлагающая действительно эксклюзивный цвет окраски кузова и отделку салона со вставками изумрудного/зеленого цвета из замши.

"Предположительно, на комплектации Flagship и Exclusive придется 95% продаж Geely Monjaro. Это полноценный премиальный автомобиль, чей единственный условный недостаток - за все его преимущества нужно платить. Цена на эту модель дороже конкурентов. При этом клиент понимает, за что он платит, здесь всё самое лучшее, что только можно представить в китайском сегменте", - утверждает Максим Васильев.

С претензией на премиум

Пресс-служба Geely

С флагманским кроссовером Monjaro компания Geely впервые входит в сегмент D-SUV на российском рынке. Однако бестселлером марки в нашей стране новинка вряд ли станет, причем не только из-за своей высокой цены.

Как говорит Александр Корнев, самый ближайший родственник Geely Monjaro - купе-кроссовер Tugella занимает третье место по объемам продаж после более доступных моделей Coolray и Atlas Pro. То есть объемы реализации в текущих рыночных условиях полностью определяются стоимостью автомобиля. А поскольку Monjaro является самым дорогой моделью Geely в России, то он, вероятнее всего, будет занимать только четвертое место по объемам продаж. Тем не менее, новинка может внести весомый вклад в прибыль компании от продаж в нашей стране за счет своей высокой стоимости и дефицита на рынке премиальных автомобилей.