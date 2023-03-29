Что делать, если вы попали в аварию с участием таксиста?

Автоюристы вновь заговорили о проблеме со страхованием автомобилей такси. Но в последнее время ситуация усугубилась тем, что такие ДТП стало сложнее правильно оформить для получения выплаты. В чем причина и как с этим бороться?

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Обычный, казалось бы, случай на дороге в Москве: небольшое ДТП, два участника, пострадавших нет, ущерб с виду небольшой, но виновник — водитель такси. Он прямо говорит, что страховки нет или страховка у него ненастоящая. Или таксист отказывается предоставлять какие-либо документы и требует вызывать ГИБДД, зная заранее, что экипаж не приедет. А он действительно в большинстве случаев не приедет. Сотрудники настоятельно рекомендуют оформлять европротокол, если формально ДТП подходит под его критерии.

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Так что же делать? Комментарий автоюриста Ильи Афанасьева оказался настолько простым и бесполезным (не по вине юриста), что лучше его услышать и запомнить:

— Если кто-либо попадает в ДТП с участием автомобиля такси, нужно вызвать ГИБДД и настаивать на оформлении именно через ГИБДД. По телефону надо объяснять сотрудникам ГИБДД, что здесь такси и есть шанс, что у него нет полиса ОСАГО. Надо сказать, что просто он не пробивается, настаивать на том, чтобы ДТП приехал оформлять именно экипаж ГАИ. Обязательно.

— А если ГИБДД, несмотря на все уговоры и увещевания, не приезжает?

— Надо сделать так, чтобы приехала. Просто надо запомнить это как «Отче наш». Другого варианта у вас нет.

— Или так, или ничего не получишь?

— Да, либо-либо.

И на всякий случай надо все фотографировать. Номера, документы, если он их показывает. В перспективе можно будет попробовать взыскать ущерб с собственника автомобиля таксиста. Через суд.

Но почему таксисты все еще ездят по российским дорогам без ОСАГО? Не все, но некоторые ездят. Страховые не хотят продавать им полисы. Тарифы не покрывают риски. Но ведь водителей без ОСАГО давно должны были начать штрафовать через камеры? Должны были, но система так и не заработала, рассказывает член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:

«Если честно, я не вижу этому никаких объяснений. Приличных объяснений. От этого реально страдают люди. И реально страдает система. Даже не страховые компании — их мнение тут десятое: страховая система как социальный институт, это же обязательный вид страхования. Вот и возникает профанация, когда все должны, но некоторые могут не быть должны».