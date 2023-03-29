В Китае стартовало производство седана Toyota Lingshang 2023

В Китае стартовал выпуск среднеразмерного седана Toyota Lingshang. В продажу машина поступит в июне.

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Lingshang похожа на Corolla, но платформа TNGA, как у Camry. Что касается салона, то комплектация лучше, чем у упомянутых моделей, причем даже по материалам. Топовая версия модели имеет 12,3-дюймовый дисплей на передней панели. Средняя версия имеет диагональ экрана 9 дюймов, а базовая – 8 дюймов. Салон может быть в двухцветной коже.

Если для Corolla в КНР все начинается с 1,2-литрового турбодвигателя, то здесь в базе атмосферный 2-литровый мотор мощностью 171 лошадиная сила. При этом двигатель рассчитан на работу на бензине АИ-92, расход – 5,9 литра на 100 км.