Три бюджетных седана: что за иранские авто приедут в РФ под брендом Saipa

В 2022 году российский рынок покинуло много западных компаний, в том числе автомобильных. На этой волне мы узнали о существовании невероятного количества китайских брендов, собрали русифицированный "Москвич" и завели новых партнеров из дружественных стран. Одним из таких стал крупный иранский автопроизводитель Saipa. Разберемся, кто это такой и что он производит.

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История компании Saipa

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Saipa (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile) - "Иранская акционерная компания по производству автомобилей", основанная в 1965 году совместно с Citroën. В 1968 она выпустила первый авто - лицензированный Citroën Dyane - под совместно маркой Saipa-Citroën. В 1975 году запустила производство модели Renault 5, уже под маркой Saipa-Renault. А в 1980-х доросла до выпуска автомобилей под собственным брендом: на технологиях французских партнеров появились модели 141, 161 и 132.

В 1990-х годах Saipa пережила серьезный экономический и технологический спад в связи с международными санкциями и последующими финансовыми трудностями из-за ухода главных партнеров в лице Renault и Citroen. Но уходя, компании оставили Ирану все производственные мощности, что позволило в 2009 году разработать и выпустить Saipa Tiba на базе Kia Pride, который собирался заводом по заказу Kia до 2000 года. Через 5 лет, в 2014 году, на базе все того же Kia Pride вышел еще один автомобиль - Saipa Saina, который заменил устаревшую Tiba.

Сегодня Saipa является одним из крупнейших производителей автомобилей в Иране, продолжает развивать сотрудничество с зарубежными партнерами и модернизировать производство. При этом компания выпускает не только седаны, но и универсалы, и даже кроссоверы (SUV).

Saipa на Российском рынке

Saipa – новинка в России, вряд ли вы раньше видели хотя бы одну машину этой марки на дорогах. Но теперь у них появился официальный представитель в лице «Бест-Моторс», который уже активно начал заниматься подготовкой рынка для будущих продаж и рассказал, что нас ждут сразу три модели: Saina, Shahin и Quik. Они еще не прошли сертификацию в России, но процесс уже идет. Поэтому первую партию завезут по системе параллельного импорта, а старт продаж намечен на 1 июня.

«Бест-Моторс» также сообщила о потенциальных планах на локализованную сборку, но по словам генерального директора Александра Степанова, сначала необходимо понять, приживется ли марка в нашей стране, а для этого нужно несколько лет и развитая дилерская сеть.

Цены на новые автомобили пока не оглашены, но дистрибутор обещает уложиться в диапазон 1-1,7 млн рублей, чтобы на равных конкурировать с Lada. Гарантийные условия также находятся на стадии обсуждения с целью поднять срок гарантии с двух до трех лет, а также сдвинуть порог с 80 000 до 100 000 км для РФ. Теперь давайте кратко ознакомимся с каждой моделью.

Saipa Saina

Начнем с самого простого представителя Saipa Saina, который должен составить конкуренцию Lada Granta. Он построен на базе Saipa Tiba, которая в свою очередь собрана на основе Kia Pride 1993 года. База Tiba критически старая, что роднит её с «грантой», корни которой уходят в СССР. Между этими машинами есть даже некое визуальное сходство, причем с любого ракурса. Тут стоит указать, что дистрибьютор заявляет эту модель как конкурента «Весте», но она не дотягивает до нее ни техническими характеристиками, ни габаритами. Мы предполагаем, что это умышленная попытка заранее оправдать высокую цену, сравнивая Saina с авто классом выше.

Saipa Saina

Saina выпускается с двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 87 л.с. Динамические показатели не указаны, но можно предположить от 13 до 15 секунд до первой сотни. Привод только передний, а коробка передач механическая. Внутри ждет руль без кнопок, стрелочная приборная панель, кнопочная магнитола и крутилки кондиционера. Это настоящий «эконом-класс», в котором нет ничего лишнего, что могло бы увеличить стоимость. Но базовые системы безопасности добавили: две подушки безопасности, антиблокировочная система и задние парктроники, спасибо и на этом.

Если сравнивать внешние габариты Saipa Saina с отечественной «Грантой», то новинка и здесь не дотягивает, судите сами:

Saipa Saina: габариты - 4215х1663х1484 мм, колесная база - 2415 мм, дорожный просвет - 160 мм

Lada Granta: габариты - 4268х1700х1500 мм, колесная база - 2476 мм, дорожный просвет - 160 мм.

Наша «Гранта» не сильно, но превосходит иранский автомобиль по всем параметрам, кроме дорожного просвета - он одинаковый. С одной стороны, разница в пять сантиметров может казаться мелочью, но вы точно вспомните о них, когда вашим ногам их не хватит для комфортной посадки. Говорить о конкуренции с «Вестой» не приходится.

Saipa Quik

Это компактный бюджетный хэтчбек, который вышел в 2017 году и фактически является той же «Сайной», только без багажника. Автомобили построены на одной платформе, используют одинаковый двигатель и коробку передач. Правда здесь уже появился вариант с вариатором, но о нем нет никакой информации. В салоне стало чуть интересней: мультируль, небольшой цветной экран и климат-контроль. Все остальное заимствовано из модели Saina.

Saipa

Габариты из-за отсутствия выпирающего багажника у хэтчбека также уменьшились: 4005 мм против 4215 мм. На этом отличия заканчиваются, и мы переходим к более дорогому седану.

Saipa Shahin

Этот седан уже относится к классу «С», в то время как Saina - к «В». Он больше, интереснее выглядит, быстрее едет и построен на новой платформе SAIPA SP1, которая вроде как «первая иранская платформа», но при этом в самой же документации указано, что она основана на японской Toyota B. Это типичный пример обратной разработки, когда берется готовый проект и изучается для последующего копирования на собственных компонентах.

Saipa Shahin

Внешне автомобиль напоминает Hyundai Solaris и Kia Rio, вероятно по их подобию «Шахин» и создавался. В этом нет ничего удивительного, эти два корейских авто заслужили всеобщее признание в бюджетном классе и продаются огромными тиражами. Вполне возможно, что через какое-то время Shahin заменит Solaris в такси эконом-класса.

Saipa Saina: габариты - 4215х1663х1484 мм, колесная база - 2415, дорожный просвет -160.

Saipa Shahin: габариты - 4460х1768х1501 мм, колесная база - 2650 мм, дорожный просвет - 160 мм.

Lada Vesta: габариты - 4410х1764х1497 мм, колесная база - 2635 мм, дорожный просвет - 170 мм.

Hyundai Solaris: габариты - 4405х1729х1469 мм, колесная база - 2600 мм, дорожный просвет - 160 мм.

Kia Rio: габариты - 4405х1729х1469 мм, колесная база - 2600 мм, дорожный просвет - 160 мм. По габаритам этот автомобиль сильно больше Saina и гораздо ближе к тому же Solaris или Vesta. Ниже представлены габариты автомобилей для сравнения.

Габариты указывают на то, что все перечисленные автомобили, кроме Saina, принадлежат к одному классу. При этом корейский «Шахин» оказался самым длинным и широким.

Saipa Shahin

кондиционер,

бесключевой доступ,

запуск с кнопки,

монитор 7 дюймов,

система контроля давления в шинах,

камера заднего вида,

парктроники,

подогрев зеркал,

подушки безопасности,

ABS с системой распределения тормозного усилия. По мощности модели также примерно равны. И Shahin, и Vesta используют двигатели объемом 1,6 литра, но у иранского авто есть среднедиапазонная турбина, которая увеличивает отдачу до 110 л.с. У этой модели тоже не указаны параметра разгона до 100 км/ч, но можно предположить от 10 до 12 секунд. Еще один яркий плюс – доступность автомата (CVT). К сожалению, это все еще вариатор, как и у Saipa Quik, а не нормальный гидротрансформаторный автомат. Зато оснащена Sahin не в пример лучше. В базовую конфигурацию входят:

Звучит недурно, правда? Такие фишки как камера и бесключевой доступ даже намекают на повышенный комфорт, чего в Lada Vesta, к сожалению, нет. Остается надеяться, что для России не придумают какую-нибудь ущербную комплектацию для снижения цены, чтобы уложиться в обещанные 1,7 млн рублей.

Заключение

Иранские автомобили весьма интересны, но остается вопрос качества, а это покажет только эксплуатация в нашем климате хотя бы в течение пары лет. Важно понимать, что в Иране даже зимой температура ниже 10 градусов не опускается, а значит никакого снега, грязи и реагентов.

Новинки вполне могут составить конкуренцию «Гранте» и «Весте», но цена пока неизвестна. Скорее всего, Saipa Shahin со своими камерами и парктрониками будет все же дороже «Весты», в противном случае будет много вопросов к заводу АвтоВАЗ и ценообразованию на наши машины, которые не требуют растаможки. Если дистрибутор сможет договориться о локализованной сборке, это, конечно же, дополнительно снизит цены, но пока это лишь на повестке.