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16 минут назад

Всесезонка: действительно ли на ней можно ездить летом?

За рулем

Универсальность всесезонных шин сильно преувеличена.

Всесезонка: действительно ли на ней можно ездить летом?
Фото: За рулемЗа рулем

Всесезонные шины – это и не для зимы, и не для лета. На самом деле они показывают средние результаты, и все-таки лучше «переобувать» машину два раза в год, уверен автоэксперт Дмитрий Попов. Он посоветовал не надеяться на ее универсальность.

«Все специальное лучше, чем универсальное», – отметил Попов.

Ездить на «всесезонках» есть смысл разве что жителям юга России и тем, кто проживает недалеко от Белоруссии, добавил эксперт. При этом он посоветовал при выборе шин учитывать климатические особенности того региона, где эксплуатируется автомобиль.

«В дождливых регионах лучше всего показывают себя колеса с рисунками, которые разгоняют воду. Визуально это диагональные резкие дорожки», – объяснил эксперт.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить шины в межсезонье.

Автоэксперт,Дмитрий Попов,
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