Всесезонка: действительно ли на ней можно ездить летом?

Универсальность всесезонных шин сильно преувеличена.
Всесезонные шины – это и не для зимы, и не для лета. На самом деле они показывают средние результаты, и все-таки лучше «переобувать» машину два раза в год, уверен автоэксперт Дмитрий Попов. Он посоветовал не надеяться на ее универсальность.
«Все специальное лучше, чем универсальное», – отметил Попов.
Ездить на «всесезонках» есть смысл разве что жителям юга России и тем, кто проживает недалеко от Белоруссии, добавил эксперт. При этом он посоветовал при выборе шин учитывать климатические особенности того региона, где эксплуатируется автомобиль.
«В дождливых регионах лучше всего показывают себя колеса с рисунками, которые разгоняют воду. Визуально это диагональные резкие дорожки», – объяснил эксперт.
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