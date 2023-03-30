БелАЗ электрический монстр-самосвал: рассказываем, как он работает

Белаз – крупнейший в мире производитель карьерных самосвалов, родом из Беларуси. Это огромные монстры высотой с дом, которые могут перевозить сотни тонн груза единовременно. Но самая интересная характеристика – 1300 литров горючего на 100 километров пути. За таким боровом даже цистерну возить нет смысла, маловато будет. Здесь на помощь внезапно пришли так называемые зеленые технологии, которые сделали «Белаз» электрическим, ну прямо как Tesla, только весом в 75 тонн.

Этот проект был анонсирован достаточно давно, около двух лет назад, и вызывал некие сомнения. Но пока мы сомневались, «Белаз» выпустил модель «7558Е» и знаете, она работает! Более того, это единственный в мире карьерный самосвал без двигателя внутреннего сгорания. В теории, на нем можно въезжать на «зеленые» улочки Европы.

Белаз

Грузоподъемность новинки «всего» 90 тонн, видимо увеличение этого параметра приводило к существенному росту потребления энергии. Под капотом расположилось более 8 тонн литий-ионных аккумуляторов PE240S-2P, а именно 8285 кг. Производитель указывает, что самосвал оснащается сразу двумя энергоблоками с общей пиковой мощностью 675 кВтч. Установка позволяет разгоняться "7558Е" до 65 км/ч, что даже выше, чем у дизельных родственников.

Белаз

Время работы на одном заряде составляет от 2 до 8 часов, а полной зарядки - 20 минут. Зарядка явно быстрая, вопросов нет, хотя на официальном сайте указано, что специалисты продолжают дорабатывать ее, чтобы добиться заявленного результата. А вот время указано в слишком большом диапазоне и без конкретики. Не совсем понятно, сколько автомобиль проработает в типичных условиях «погрузки-разгрузки» в карьере. Два часа — это очень мало, а вот восемь уже отличный показатель, практически полный рабочий день. Правда скорее всего будет как обычно где-то по середине и в результате составит 3–4 часа, но это лишь предположения. Опять же, заявляется, что «7558Е» прошел испытания на севере и может работать в экстремальных условиях при температуре до -50 градусов, но нет никакой информации, как это скажется на продолжительности езды от одного заряда. Самосвал оборудован новыми механизмами, которые поднимают кузов всего за 13 секунд, а опускают за 11. Также для эффективности в новинке отказались от привычных лампочек и перешли на полное LED-освещение.

Белаз

Кабина оснащена креслом с механической подвеской, поясничной опорой и ручной регулировкой веса для точной подгонки под вес водителя. В принципе регулируется все, даже глубина и угол наклона нижней подушки. Есть климат-контроль с распределением потоков воздуха, и все это управляется с большого сенсорного экрана.

Белаз