Автоэксперт назвал признаки шин с повышенной шумностью

Блоки протектора шины одного размера с большим числом прорезей (ламелей) могут говорить о повышенной шумности покрышки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал шинный эксперт Сергей Мишин. Об уровне шума также можно понять, посмотрев на специальную маркировку на лейбле шины.
«Чтобы понять, шумная шина или нет, необходимо посмотреть на рисунок протектора. Если все блоки или, как их еще называют, «шашки» одного размера и на них большое количество ламелей, то шумов во время движения автомобиля будет больше, чем у покрышки с разноразмерными блоками и минимальным количеством микроразрезов», — сказал Мишин.
По словам эксперта, на европейские покрышки при первичной продаже наклеивается специальный лейбл, на котором среди прочего указана шумность шины. Уровню шума присваивается класс A, B или C — от самых тихих к самым шумным. Максимальный уровень шума по европейским стандартам составляет 72 дБ и он соответствует громкому разговору двух людей, подчеркнул Мишин.
Ранее шинный эксперт и испытатель «Авторевю» Олег Растегаев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что автомобиль на низкопрофильных шинах чаще рискует попасть в ДТП.