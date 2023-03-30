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1 час назад

Автоэксперт: шины с большим количеством ламелей обладают повышенной шумностью

Газета.Ru

Блоки протектора шины одного размера с большим числом прорезей (ламелей) могут говорить о повышенной шумности покрышки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал шинный эксперт Сергей Мишин. Об уровне шума также можно понять, посмотрев на специальную маркировку на лейбле шины.

Автоэксперт назвал признаки шин с повышенной шумностью
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

«Чтобы понять, шумная шина или нет, необходимо посмотреть на рисунок протектора. Если все блоки или, как их еще называют, «шашки» одного размера и на них большое количество ламелей, то шумов во время движения автомобиля будет больше, чем у покрышки с разноразмерными блоками и минимальным количеством микроразрезов», — сказал Мишин.

По словам эксперта, на европейские покрышки при первичной продаже наклеивается специальный лейбл, на котором среди прочего указана шумность шины. Уровню шума присваивается класс A, B или C — от самых тихих к самым шумным. Максимальный уровень шума по европейским стандартам составляет 72 дБ и он соответствует громкому разговору двух людей, подчеркнул Мишин.

Ранее шинный эксперт и испытатель «Авторевю» Олег Растегаев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что автомобиль на низкопрофильных шинах чаще рискует попасть в ДТП.

Автоэксперт,Сергей Мишин,
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