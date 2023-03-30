Автоэксперт назвал признаки шин с повышенной шумностью

«Чтобы понять, шумная шина или нет, необходимо посмотреть на рисунок протектора. Если все блоки или, как их еще называют, «шашки» одного размера и на них большое количество ламелей, то шумов во время движения автомобиля будет больше, чем у покрышки с разноразмерными блоками и минимальным количеством микроразрезов», — сказал Мишин.