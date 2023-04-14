Как правильно выбрать первую машину: критерии и преимущества разных типов транспорта

Грамотный выбор автомобиля должен начинаться с оценки своего семейного положения и количества членов семьи, которых потенциально придется запихивать в салон. Если вы единственный человек, который планирует ездить в машине, можете покупать все, что понравится визуально. Но если у вас есть дети или престарелые родители, лучше задуматься о чем-то более вместительном и практичном, чем двухдверное купе.

Фото: Hyundai Hyundai

Самыми распространенными типами кузовов являются седаны, хэтчбеки, универсалы, паркетники и внедорожники. Реже встречаются купе, кабриолеты и минивэны. Каждый из них создан для совершенно разных задач и подходит для конкретных групп покупателей. Опять же, покупать, конечно, можно все, что угодно, но мы постараемся помочь сделать верный выбор, чтобы вы не страдали.

Simpsons

Если ваша семья насчитывает одного-двух человек, которые планируют садиться в авто, можете присмотреться к купе и кабриолетам. Это классные машины, которые будут дарить позитивные эмоции от владения и управления. Часто они бывают достаточно мощными, чтобы приносить дополнительное удовольствие от вождения. Чаще на такие кузова смотрят молодые люди до 30 лет, не обремененные парочкой детей и тремя собаками. И это правильно, потому что в будущем от такого автомобиля придется отказаться или же иметь как "второй", для себя любимого, а это доступно немногим.

РИА Новости

Если вы молодая семья из трех человек, то на купе смотреть строго не рекомендуем. Да, современные автомобили всегда имеют крепления Isofix для детского кресла, но поверьте, пытаться сначала засунуть детское кресло на задний ряд через переднюю дверь будет сложной задачей, а интегрировать потом туда ребенка будет еще сложнее. Особенно если учесть, что в таких авто зачастую не бывает дополнительных мест для хранения. Так что ваш выбор – хэтчбек, седан или компактный паркетник. Эти автомобили позволят с комфортом разместиться трем или четырем членам семьи, а вещи загрузить в багажник, и никто не будет чувствовать себя ущемленным. Если есть цель сэкономить – присмотритесь к хэтчбекам, они обычно дешевле. При более свободном бюджете можете обратить внимание на паркетники, они позволят взять с собой очень много всего полезного и даже отправиться в небольшое путешествие с комфортом и большим запасом вещей для ребенка и корма для собаки. Если же планируются периодические поездки на дачу, то от седана и хэтча точно стоит отказаться, поверьте, велосипед укладывать в паркетник намного проще.

Если вы часто путешествуете семьей, то есть берете себя, родителей, бабушек и дедушек, крайне рекомендуем присмотреться к минивэнам. Они не очень популярны в нашей стране, но совершенно не заслуженно, так как обладают хорошей вместительностью и высоким уровнем комфорта. Там легко сядет пять-шесть человек и еще останется много свободного места. Во многих моделях производители делают совершенно ровный пол, что также повышает уровень комфорта и превращает авто в небольшую комнату на колесах. Все ненужные кресла в минивэнах можно сложить, что сделает его максимально просторным. При желании в него можно даже установить кресла по персональному заказу.

Voyah

Если вы мечтаете месить грязь и прорываться сквозь стихию – внедорожник ваш выбор. Только настоящий джип, а не переднеприводный SUV или гламурный Range Rover Evoque. Эти автомобили хороши для города и поездок на дачу, а для покорения гор выберите что-то вроде Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler или Land Rover Defender. Вам нужна крепкая рама, постоянный полный привод, понижающие передачи, высокие бампера и хорошая вместимость багажника для длительного путешествия.

РИА Новости

Если вы подбираете рабочий автомобиль для поездок по городу со снаряжением и инструментами, обратит внимание на универсалы, это будет недорогой и практичный выбор. Большой багажник позволит вам всегда иметь все под рукой, а в остальном авто ничем не будет отличаться от обычного семейного.

Напоследок решим: дизель или бензин? Большинство производителей выпускает оба типа двигателей и устанавливает их почти во все модели. Разве что трудно найти дизель в малолитражке, там это просто лишено смысла. На больших автомобилях использование тяжелого топлива как раз оправдано, потому что оно дает высокий крутящий момент на низких оборотах. Это главная причина, по которой все тягачи - дизельные. Итак, если вы не выезжаете за черту города, не возите грузы или просто редко используете машину, то можете покупать бензиновый. Если же у вас частые поездки, особенно межгород, вы возите большие грузы или просто обладаете тяжелым рамным внедорожником, правильнее будет присмотреться к дизелю, потому что бензин может разорить вас. Но с дизелем есть один нюанс: это экономия в моменте, потому что нужно реже заправляться, менять масло и свечи. Но если дизель ломается, то все компоненты, включая форсунки и свечи, в разы дороже бензиновых аналогов. Плюс дизеля всегда турбированные, а бензинки могут быть атмосферными. Поэтому все зависит еще и от того, как долго вы собираетесь владеть автомобилем и успеет ли начать ломаться двигатель.

РИА Новости