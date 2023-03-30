Три грубые ошибки: как водители своими руками убивают АКП

Буксировать автомобиль с автоматической коробкой не запрещено. Однако часто именно после движения на сцепке автоматы ломаются. Просто водители забывают несколько простых правил.

Фото: За рулем За рулем

1. Буксируют далеко

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Раньше руководствах по эксплуатации указывали, что не рекомендуется буксировать автомобили с АКП более чем на 50 км. Сегодня некоторые производители настаивают на еще меньших расстояниях.

Причина – в конструкции АКП. Насос, подающий жидкость ко всем основным деталям коробки, приводится от входного вала. Когда двигатель не заведен, не работает и насос.

Остатки смазки обеспечивают планетарным редукторам, втулкам и фрикционным пакетам необходимую защиту от истирания. Ведь все элементы вращаются без нагрузки.

Однако с пройденными километрами смазка ухудшается, что вызывает повышенный износ деталей.

Поэтому идеально было бы буксировать автомобиль с заведенным двигателем. Но редко бывает так, чтобы мотор работал, а ехать было бы нельзя.

Еще один способ отбуксировать автомобиль с АКП на дальнюю дистанцию и не навредить коробке – долить в автомат 5 литров рабочей жидкости ATF. Правда, это возможно, только через верхнее отверстие на коробке (если оно есть) или через трубку щупа. Через переливное это сделать не получится, так как оно находится ниже уровня жидкости.

2. На высокой скорости

По той же причине (плохая смазка) нельзя буксировать автомобиль с АКП быстрее 50 км/ч. На высоких скоростях детали изнашиваются быстрее.

Придерживаться скоростного ограничения приходится и по соображениям безопасности (пункт 10.4 ПДД). При неработающем двигателе не функционируют усилители руля и тормозов. А без этих помощников управлять современным автомобилем тяжело.

Один важный нюанс, связанный с типом привода машины.

Автоматические коробки передач переднеприводных автомобилей обладают эффектом самосмазывания. Ведомая шестерня главной передачи, которая вращается вместе с колесами, располагается довольно низко в картере АКП.

А потому она подхватывает рабочую жидкость и «разбрасывает» по деталям коробки. Не смазка под давлением, конечно, но хоть что-то.

В заднеприводной АКП колеса через редуктор и карданный вал вращают выходной вал с основными элементами, отвечающими за передачи. Он находится выше уровня жидкости, поэтому «саморазбрызгивания», как в коробке переднеприводного автомобиля, не будет.

И если заднеприводный автомобиль долго стоял в ожидании ремонта, то жидкость стекла с элементов выходного вала. Буксировать такой автомобиль даже небыстро и недалеко не стоит. Ведь детали будут тереться практически «на сухую».

3. Не берегут буксир

Автомобиль с АКП, конечно, может буксировать другую машину. Но нагрузка на трансмиссию у буксира сильно возрастет. Это приведет к более длительной и сильной пробуксовке фрикционов на каждой передаче. И, соответственно, их большему износу.

Лучшие тягачи – пикапы и большие внедорожники. И еще важно, чтобы ведомый автомобиль был легче. Тогда буксировка нанесет минимум вреда коробке и другим системам автомобиля.

Совет простой – максимально плавные разгоны и ограничение использования высших передач, если коробка тягача имеет возможность ручного управления. На трассе имеет смысл зафиксировать промежуточную передачу и ехать по возможности не переключаясь.