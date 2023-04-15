Как понять, что резину пора выкинуть на помойку

Периодически измеряйте остаток протектора, хотя бы раз в пару месяцев. Высота у новой летней покрышки примерно 8 миллиметров, плюс/минус полмиллиметра в зависимости от производителя. Так вот, когда остаток снизится до 50%, то есть до 4 мм, нужно начинать внимательно следить за состоянием. Строго не рекомендуется эксплуатация с высотой протектора 20% и ниже. При изначальных 8 мм, критическим значением считается 1,6 мм. На этом моменте вы срочно идете покупать новую резину, потому что равномерные 1,6 мм у вас будет при идеальном сход-развале, но чаще бывает, что к «концу» покрышки износ становится неравномерным, а значит могут быть места, где значение будет еще ниже. Для точного измерения можно приобрести прибор «измеритель глубины протектора», он недорогой, буквально несколько сотен рублей за аналоговый вариант, цифровые чуть дороже, но в них нет особого смысла.

Вторым важным параметром является возраст шин; он не должен превышать 4–5 лет. Даже если величина протектора позволяет эксплуатацию, по достижению пяти лет резину стоит заменить. Причина кроется в устаревании и иссыхании материала, что приводит к ухудшению контакта с дорогой из-за его «дубовости».

Периодически проверяйте колеса на предмет появления различных трещин и порезов, которые возникают в процессе эксплуатации, например, при контакте с бордюром во время парковки. Даже если шина не теряет давление, при таких повреждениях она может сделать это в любой момент, и момент, разумеется, будет самым неподходящим. Если вы нашли подобное на резине, необходимо оперативно отвезти ее в шиномонтаж для последующего ремонта или замены.

Если в момент управления транспортным средством вы переехали через грубое препятствие, вызвавшее сильный удар по подвеске, при первом же удобном случае следует внимательно осмотреть резину на предмет появления грыж. Грыжи — это выпуклости, которые трудно не заметить, если они не на внутренней стороне покрышки. Это опасное повреждение, которое обычно не поддается лечению в сервисе и требует замены. Ездить с такой резиной опасно, так как повторный удар в это же место может вызвать разрыв покрышки и потерю управления.

Также нужно следить за износом протектора, потому что он должен быть равномерным. Если вы внезапно заметили, что износ перекосился в сторону, вам нужно поехать в сервис и узнать причину такого поведения колеса, а после ремонта выставить сход-развал. Если перекос слишком велик, то покрышка уже не подлежит ремонту и должна быть заменена.

Любая резина требует балансировки, даже новая. Однако бывает так, что из-за износа, устаревания или различных повреждений покрышка не может быть правильно отбалансирована, и при езде на скоростях выше 50 км/ч появляются стук или вибрация. Это также указывает на необходимость оперативной замены.

И еще один параметр – личные ощущения. Любой водитель знает, как ведет себя его автомобиль в различных ситуациях. И если ваши органы чувств говорят, что автомобиль стал плохо цепляться за дорогу или дольше тормозить, это тоже означает что? Правильно, что пора обратить внимание на колеса.

Автомобильная резина - такой же расходник, как бензин, свечи или масло, только вот меняем мы её значительно реже, а потому не всегда следим за ее состоянием – забываем. Но если вовремя не поменять покрышки, это может привести к опасным последствиям, таким как потеря контакта с дорогой, усиленное аквапланирование или даже разрыв колеса прямо на ходу. Давайте выясним, как избежать таких проблем.