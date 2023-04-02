Мотовесна проходит в Москве

Мотовесна ставшая традицонным событием для мото сообщества и любителей экстима проходит в Экспоцентре на Красной Пресне с 31 марта по 2 апреля. На одной площадке собрались лучшие из лучших представителей автомобильного бизнеса, мотособщества и фанатов велоспорта и почитателей активного отдыха.

В нескольких залах гости могут наблюдать стенды с мотоциклами, мопедами и другими двух, трех и четырёхколёсными средствами передвижения. Среди экспонатов как стоковые версии, так и максимально кастомизированные и самодельные.

Большой стенд уделен фанатам покорения «Байкальской мили». Здесь можно наблюдать самые различные транспортные средства, одним из необычных является гибрид автомобиля и самолетного двигателя.

Помимо различных вариации транспорта гости могут познакомится с новинками экипировки. Также можно приобрести мерч спортивных команд и тюнинг ателье. Помимо одежды на стендах можно найти и украшения ручной работы.