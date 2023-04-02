Как парковаться во дворах, чтобы не нарваться на штраф

Юрист Елена Кудерко рассказала, как парковаться во дворах и не получить штраф.

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«Расстояние от парковки на десять машин до фасада многоквартирного дома не может быть менее 10 метров, а парковки на 51–100 машин – не ближе 25 метров», – передает слова Кудерко Прайм.

По ее словам, сейчас не так много домов, где имеется придомовая территория, позволяющая соблюдать такое правило. Как правило, расстояние от окон до проезжей части меньше 10 метров. Эксперт отметила, что, в случае отсутствия у дома парковки, разрешается оставлять машину на тротуаре. При этом, проход для пешехода должен быть не менее двух метров.

Нарушение такого правила грозит штрафом в 300 тысяч рублей для юридического лица и 5000 для физического лица. Паркуясь у жилого дома важно помнить, что автомобилю с включенным двигателем разрешено стоять на придомовой территории не более пяти минут. После этого водитель может быть оштрафован на 3000 рублей. Жалобы на нарушителей правил парковки можно подать в управляющую компанию, жилищный надзор или Роспотребнадзор.