Мир высоких скоростей: как определяют самый быстрый авто и кто сегодня самый крутой

Пока мы довольствуемся ограничением 60 км/ч в городе, на специальных полигонах соперничают монстры с мощностью более тысячи лошадиных сил борясь за звание самого быстрого автомобиля в мире. И на сегодняшний день таковым является SSC Tuatara, стоимость которого начинается от двух миллионов долларов.
Мир высоких скоростей столь же жесток, как мир бокса с поединками за звание чемпиона в тяжелом весе. Победы достаются через боль и страдания. Чтобы доказать, что именно твой автомобиль является самым быстрым, нужно провести заезд с кучей камер, датчиков и даже спутниковым слежением. Также обязательно производятся два заезда, и затем между ними высчитывается средняя скорость, которая становится эталонной. Если комиссии покажется, что какое-то условия не было выполнено на 100%, звание переходит к бывшему второму номеру, и можно начинать сначала. Большинство попыток взять титул проваливается, и болиды не могут повторить полученные на тестовых площадках результаты. Дело в том, что даже в обычном драг-рейсинге серийных автомобилей важна куча параметром, таких как температура, разрежённость воздуха, направление ветра, высота над уровнем моря и даже атмосферное давление. Поэтому постановка такого рекорда требует еще и огромной удачи.
SSC Tuatara – американский автомобиль, собранный компанией Shelby Super Cars, и это вторая модель производителя, которая установила мировой рекорд скорости. До 4 июля 2010 года этот титул принадлежал SSC Ultimate Aero TT с показателем 412 км/ч. Новинка, вышедшая в 2018 году, должна была носить название SSC Ultimate Aero TT 2, но позже было решено поменять его на Tuatara, которое происходит от рептилии «Туатара», живущей в Новой Зеландии и входящей в Красную книгу МСОП. Видимо, таким образом создатели решили подчеркнуть уникальность и редкость своего болида.
Корпус выполнен из углепластика, как и у большинства авто такого класса. Классические алюминиево-пластиковые не походят из-за веса и прочности. Благодаря углепластику удалось снизить финальный вес до 1247 кг, и это не сухая, а снаряженная масса. Гиперкар оснащается двигателем объемом 5,9 литра V8 с двумя турбинами. Базовая мощность составляет 1350 л.с., но если залить специальное топливо Е85, то мощность резко возрастает до 1750 л.с. Это данные для модификации Striker, но есть еще и Aggressor, который может достигать показателей в 2200 л.с. Однако эта версия уже не предназначена для использования на общественных дорогах и ее можно "катать" только на полигонах. SSC Tuatara является серийным автомобилем и это необходимое условие для участия в соревнованиях за максимальную скорость. По понятным причинам на это звание не могут претендовать прототипы и болиды, собранные в единственном экземпляре. Всего будет выпущено сто единиц SSC Tuatara, из которых модификаций Aggressor лишь десять.