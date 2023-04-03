Мир высоких скоростей: как определяют самый быстрый авто и кто сегодня самый крутой

Пока мы довольствуемся ограничением 60 км/ч в городе, на специальных полигонах соперничают монстры с мощностью более тысячи лошадиных сил борясь за звание самого быстрого автомобиля в мире. И на сегодняшний день таковым является SSC Tuatara, стоимость которого начинается от двух миллионов долларов.

Фото: SSC SSC

Как определяется самый быстрый

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Мир высоких скоростей столь же жесток, как мир бокса с поединками за звание чемпиона в тяжелом весе. Победы достаются через боль и страдания. Чтобы доказать, что именно твой автомобиль является самым быстрым, нужно провести заезд с кучей камер, датчиков и даже спутниковым слежением. Также обязательно производятся два заезда, и затем между ними высчитывается средняя скорость, которая становится эталонной. Если комиссии покажется, что какое-то условия не было выполнено на 100%, звание переходит к бывшему второму номеру, и можно начинать сначала. Большинство попыток взять титул проваливается, и болиды не могут повторить полученные на тестовых площадках результаты. Дело в том, что даже в обычном драг-рейсинге серийных автомобилей важна куча параметром, таких как температура, разрежённость воздуха, направление ветра, высота над уровнем моря и даже атмосферное давление. Поэтому постановка такого рекорда требует еще и огромной удачи.

SSC

Что за SSC?

SSC Tuatara – американский автомобиль, собранный компанией Shelby Super Cars, и это вторая модель производителя, которая установила мировой рекорд скорости. До 4 июля 2010 года этот титул принадлежал SSC Ultimate Aero TT с показателем 412 км/ч. Новинка, вышедшая в 2018 году, должна была носить название SSC Ultimate Aero TT 2, но позже было решено поменять его на Tuatara, которое происходит от рептилии «Туатара», живущей в Новой Зеландии и входящей в Красную книгу МСОП. Видимо, таким образом создатели решили подчеркнуть уникальность и редкость своего болида.