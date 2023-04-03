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1 час назад

Seat Ibiza — краткий обзор бюджетного конкурента Lada Granta

Car.ru

Seat Ibiza - автомобиль начального уровня, который отличается низкой стоимостью. Со временем хэтчбек может добраться до рынка России.

Seat Ibiza — краткий обзор бюджетного конкурента Lada Granta
Фото: Car.ruCar.ru

Seat Ibiza стоит в одном ценовом сегменте с отечественной Lada Granta и Vesta. Эксперты провели краткий обзор модели, чтобы оценить ее преимущества на рынке. Ibiza представляет собой небольшой автомобиль, который подходит для роли семейного. Его оформление одновременно практичное и спортивное.

Один из недостатков модели - низкая стоимость. Из-за этого многие опции, которые есть в современных машинах, здесь отсутствуют. Кресла не оборудованы поясничной поддержкой.

Если рассматривать автомобиль исключительно для эксплуатации в городских условиях, оптимальной считается версия с двигателем на 95 л.с. В исполнении с мотором на 110 л.с. предусматривается автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.

Автомобиль предназначен для поездок по городу, так как на это настроена система рулевого управления. Его размеры идеально подходят для легкого маневрирования в парковочной зоне. Эксперты не рекомендуют приобретать Ibiza в базовом исполнении из-за бедного оснащения. Кроме того, здесь предлагается маломощный мотор, который портит все впечатление об автомобиле.

Датчики парковки предусматриваются только в богатом оснащении. Подвеска настроена на преодоление неровностей на дороге, но может показаться жесткой при эксплуатации в городе. При выборе определенной модификации Seat Ibiza стоит проводить тест-драйв каждого отдельного экземпляра. Эксперты отмечают, что поведение транспорта на дороге и удобство эксплуатации зависит именно от комплектации модели.

Данная модель может поставляться на рынок России только по параллельному импорту, так как бренд не представлен в стране официально.

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