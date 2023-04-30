Самые дешевые автомобили по параллельному импорту

Первое время автомобили по параллельному импорту привозили в основном частные лица и небольшие автосалоны. Вероятно, это было связано с тем, что крупным официальным дилерам морально трудно было перестроить весь бизнес, и просто они ждали "чего-то". Однако начиная с этого года, все больше бывших официальных дилеров включаются в игру и начинают импортировать автомобили своих марок, и что самое важное, недорогие модели, которых так долго не хватало на рынке. Издание autonews пробежалось по точкам продаж и выяснило текущие реалии автомобильного рынка.

© Mazda

Volkswagen Tacqua

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Это компактный городской кроссовер от известного автопроизводителя, который приехал к нам из Китая крупной партией. Новинка оснащена двигателем объемом 1,5 литра мощностью 113 л.с., который работает в паре с семиступенчатым роботом. Здесь возникает интересный вопрос: является ли этот двигатель и робот китайской разработкой, которые ставят на все китайские автомобили, или это собственная разработка Volkswagen?

Также имеется более мощный турбированный агрегат, который выдает 150 л.с., но о закупках таких комплектаций информации нет. Автомобиль построен на базе компактного седана Volkswagen Polo и оснащен приводом только на передние колеса с низким клиренсом. Поэтому про любые поездки по бездорожью сразу забываем и строим маршруты только по асфальту.

Volkswagen

Цена на Volkswagen Tacqua начинается от 2,6 млн рублей, но сотрудник дилерского центра утверждает, что после применения всех скидок, которые обычно предоставляются за трейд-ин и покупку в кредит, цена может снизиться до 2 млн рублей. Если это правда, то предложение является очень выгодным, так как за такие деньги сегодня даже топовую "Весту" не купить.

Volkswagen

Volkswagen Bora

Этот автомобиль был разработан специально для рынка Китая на базе четвертого поколения Volkswagen Jetta. Он относится к классу С и представляет собой среднеразмерный седан, который идеально подходит для городской эксплуатации и редких поездок на дачу. Компоновка мало чем отличается от Volkswagen Tacqua, с передним приводом и двигателем объемом 1,5 литра, мощностью 113 л.с. в сочетании с семиступенчатым роботом. Создается ощущение, что машины, создаваемые для китайского рынка, строятся вокруг агрегатов, которые остаются неизменными.

Комплектация этого автомобиля весьма достойная. Она включает светодиодную оптику, климат-контроль, парктроники, круиз-контроль, систему предотвращения столкновений и даже функцию слежения за полосой. В салоне можно найти кожаные или кожзаменительные материалы и мультируль для максимального комфорта. Весь этот приятный набор опций стоит 2,39 млн рублей без учета скидок. Однако, после применения скидок за трейд-ин и покупку в кредит, цена может уменьшиться на 200 тысяч рублей, и тогда ценник составит 2,19 млн.

Дилер предоставляет гарантию на автомобили Volkswagen, но с одним условием - автомобиль должен обслуживаться строго у них на протяжении всего срока гарантии, что, собственно, было и ранее.

Volkswagen Lavida Qihang

Как видно из названия, это еще один китайский Volkswagen, который очень похож на Bora. Автомобиль выпускается только на одном заводе – в Шанхае, а просят за него от 2,189 млн рублей в Москве. Базовая комплектация в принципе такая же, как и у Bora. Ну а двигатель и вовсе классический для поднебесной – 1,5 литра на 112 л.с. Одну лошадь, правда, потеряли куда-то. То есть изменений, по сути, нет никаких, это два одноклассника, которые продаются в Китае. Зачем делать два крайне похожих автомобиля? Неизвестно, но в Китае так любят, там можно найти много похожих машин под разными брендами.

Volkswagen

Jetta VS5

Нет, это не модель Volkswagen, это целый автомобильный бренд, созданный под крылом этого концерна в сотрудничестве с FAW, и тоже для Китая. В настоящее время в продаже есть кроссовер Jetta VS5, который почему-то напоминает Volkswagen Tacqua с немного измененной формой фар и новой декоративной решеткой радиатора. Рассказывать тут о чем-то также не имеет смысла, потому что это еще один брат близнец с двигателем 1,4 литра мощностью 150 л.с. благодаря турбине. Начальная стоимость 2,16 млн рублей, но со скидками по озвученный выше схеме, можно забрать авто за 1,96 млн, что уже очень круто по сегодняшним меркам. Гарантия - от одного года, подробности нужно узнавать при покупке.

Jetta VS5

Jetta VA3

Тот самый случай, когда даже не знаешь, как правильно произносить название модели из-за ассоциаций с нашим АвтоВАЗ. Это еще один клон, на этот раз родившийся от Volkswagen Jetta. Мотор здесь в очередной раз 1,5 литра мощностью 112 л.с., который работает в паре с автоматом, только не семиступенчатым, а шести, вот и все отличия. Кстати, именно к этому шестиступенчатому роботу больше всего претензий в плане поведения и отклика на дороге. Но оно и не мудрено, потому что за этот авто просят уже всего 1,79 млн рублей в начальной комплектации.

Jetta

Kia KX3

Этот «кореец» ранее не был представлен на рынке РФ, но теперь дилеры привозят его в рамках параллельного импорта, как хороший вариант по доступной цене. Но не питайте иллюзий, это также китайский автомобиль, что должно быть видно из названия. И да, здесь снова тот же самый двигатель 1,5 литра мощностью 115 л.с. и платформа на переднем приводе. Комплектация тоже везде похожая: светодиодная оптика, круиз-контроль с системой слежения за полосой, задняя камеры и климат-контроль. То есть базовый набор недорогих опций, которые предлагаются в любой китайской машине этого ценового сегмента. Кстати, о ценах, за Kia KX3 просят 2,8 млн рублей, но со скидками можно уехать на нем за 2,5, что вполне адекватно за большой кузов.

Kia

Mazda CX-4

Нет, эта «мазда» не из Японии, это все еще Китай, но уже чуть более интересный. Как минимум, тут используется другая связка мотора и коробки – атмосферные 2 литра мощностью 158 л.с. и производится этот автомобиль, хоть и в Китае, но на завозе Mazda-FAW. Есть предположение, что здесь многое осталось от японской версии и это определенно хорошо.

Самая дешевая комплектация без скидок предлагается за 2,9 млн рублей — вот и почувствовалась принадлежность к Японии. Если вы воспользуетесь набором типичных опций, то ценник можно будет снизить примерно на 500 000 рублей. Топовые же версии кроссовера уходят за 3,5 млн, но там очень интересные комплектации, которые включают в себя не только техническое оснащение, но и внешний стайлинг, включая диски R19. Плюс Mazda CX-4 имеет дорожный просвет 195 мм, что придает ей слегка повышенную проходимость – можно спокойно выезжать за город и съезжать с асфальтированной дороги. По камням лазить не получится, но поездки на дачу уже не будут стрессом. Здесь стоит отметить, что по фотографиям салон выглядит очень приятно и именно в стиле «мазды», то есть без китайского духа, как в остальных авто.

Mazda

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