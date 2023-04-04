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51 минуту назад

Porsche 911 GT2 RS будет оснащен мягким гибридом

ПроКроссовер.ру

По анонимным сообщениям, первой электрифицированной модификацией легендарного Porsche 911 станет GT2 RS, основанный на технологии мягкого гибрида, уже используемой в некоторых гоночных автомобилях Ле-Мана.

Porsche 911 GT2 RS оснастят мягким гибридом
Фото: PorschePorsche

Предполагается, что силовой агрегат будет включать оппозитный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом рабочим объемом 3,7 литра. Новейший 911 Turbo S использует ту же мельницу, чтобы получить 650 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Технические характеристики электродвигателя остаются неизвестными.

По слухам, новый GT2 RS превзойдет свое предыдущее поколение как по мощности, так и по динамическим характеристикам. Старая версия имела в своем распоряжении 700 л.с. и могла разогнаться до 100 км/ч за 2,8 секунды, прежде чем достичь максимальной скорости 340 км/ч.

Автоэксперт,Porsche 911,Porsche,
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