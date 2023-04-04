Chery зарегистрировала электрический кроссовер Chery eQ7 мощностью 211 л.с

Предстоящий внедорожник Chery eQ7 поступит в продажу в Китае во второй половине 2023 года с двигателем мощностью 211 лошадиных сил и без других вариантов трансмиссии, сообщает AutoHome со ссылкой на данные, опубликованные Министерством промышленности и информационных технологий Китая.

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Согласно патентным документам, поданным на регистрацию, автомобиль имеет длину 4 675 мм, ширину 1 910 мм и высоту 1 660 мм с расстоянием между осями 2 830 мм. Таким образом, он очень близок к существующей модели eQ5 с точки зрения длины колесной базы и лишь незначительно длиннее — возможно, из-за различий в стиле.