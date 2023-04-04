Штраф за трещину на лобовом — массовое заблуждение водителей

Юрист рассказал, какие существуют правовые основания для такого штрафа и можно ли его оспорить.

Фото: За рулем За рулем

В различных чатах водители жалуются, что, заметив трещину на ветровом стекле, инспекторы ГИБДД грозят административным штрафом. Правомерно ли это и в какую сумму может вылиться такой штраф?

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С одной стороны, в пункте 4.4.7 ГОСТа 33997-2016 «Требования к безопасности в эксплуатации колёсных транспортных средств» сказано:

"Наличие трещин ветровых стекол КТС в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается".

С другой же стороны, в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» конкретной неисправности («Трещина ветрового стекла») не указано. Именно поэтому многие водители и даже некоторые автоюристы уверены в том, что ответственность именно за трещину на лобовом в КоАП РФ не предусмотрена. Так ли это?

Мнение эксперта

— Водители при управлении транспортным средством должны руководствоваться требованиями ПДД. Что касается повреждений ветрового стекла, то здесь нужно помнить о приложении к Правилам, в которых поименованы неисправности, при которых эксплуатация ТС запрещается.



В частности, в пункте 7.3 Перечня неисправностей под запрет попадают любые дополнительные предметы или нанесенные покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя. Сюда же попадают и трещины на лобовом стекле, если они ограничивают обзор со стороны водителя.



В этом случае водителя могут наказать по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Ответственность в виде предупреждения или штрафа 500 рублей.

Справка

КоАП РФ Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 143-ФЗ).

Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 1.1 - 7 настоящей статьи, (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 120-ФЗ, от 10.07.2012 N 116-ФЗ, от 26.07.2019 N 219-ФЗ) влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Такой штраф можно попытаться обжаловать в суде. В этом случае следует написать в протоколе, что с протоколом не согласен, так как в «Перечне неисправностей…» «трещина ветрового стекла» не указана как неисправность, при которой запрещается управлять транспортным средством. Однако, считает наш юрист, шансы выиграть такое дело минимальны.