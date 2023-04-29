Велосезон уже начался: чеклист по подготовке велосипеда

Майские праздники - отличное время для катания на велосипеде, но перед тем, как ворваться в двухколесный мир, необходимо правильно подготовить свой велосипед, чем мы и рекомендуем вам заняться на этих выходных. Чтобы вы ничего не пропустили, мы составили для вас список самых важных моментов, которые никак нельзя упустить из виду.