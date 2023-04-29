Велосезон уже начался: чеклист по подготовке велосипеда

Как подготовить велосипед к летнему сезону
Майские праздники - отличное время для катания на велосипеде, но перед тем, как ворваться в двухколесный мир, необходимо правильно подготовить свой велосипед, чем мы и рекомендуем вам заняться на этих выходных. Чтобы вы ничего не пропустили, мы составили для вас список самых важных моментов, которые никак нельзя упустить из виду.
- Как бы банально это ни звучало, но перед тем, как начать подготовку своего индивидуального транспортного средства к летнему сезону, необходимо очистить его от грязи и пыли, которая точно скопилась за зимнее хранение, а может даже осталась с прошлой осени. Для этого вам потребуется мыло, вода, щетка и тряпка из микрофибры. Также вы можете воспользоваться специальными средствами для очистки , но не берите агрессивные жидкости вроде растворителей, они могут серьезно повредить как саму конструкцию, так и подвижные узлы.
- Одна из самых важных частей велосипеда — это его цепь и зубчатые колеса (звездочки). Проверьте, не растянулась ли цепь, а также нет ли на зубчатых колесах износа. Если вы обнаружите любые проблемы, замените изношенные детали на аналогичные, не рискуйте здоровьем.
- Дальше по списку идут тормоза: без них тоже далеко не уехать. Убедитесь, что тормозные колодки находятся в хорошем состоянии и не износились. Если они вызывают у вас подозрение – лучше поменять их. Также убедитесь, что система функционирует корректно и колеса полностью блокируются. Если прижимная сила колодок ослабла, необходимо произвести настройку самостоятельно или в сервисе.
- Убедитесь, что скорости переключаются корректно и цепь не перескакивает на соседние звезды. Если после изменения скорости, цепь продолжает шелестеть в попытках перескочить, значит требуется донастройка механизма, обычно все решается простой подтяжкой тросиков.
- На плохих колесах кататься будет некомфортно, а значит нужно убедиться, что обод не пошел восьмеркой, колеса держат давление и протектор не изношен. Если за период зимнего отдыха шины спустились, это повод проверить их герметичность, а также осмотреть ниппель на предмет засоров.
- Проверьте, что руль стоит правильно и не свернут в бок. Он должен быть строго перпендикулярен переднему колесу. Также проверьте надежность крепления седла и отрегулируйте при необходимости.
- Не лишним будет подтянуть вообще все болты на велосипеде, кроме функциональных. Для этого вам могут понадобиться отвертки разного типа, включая шестигранники.
- Теперь, когда вы проверили и отрегулировали все элементы и подвижные узлы велосипеда, можно смазать цепь и звезды при необходимости. Воспользуйтесь велосипедным маслом, которое продается в специализированных магазинах.
РИА Новости
Ну а после того, как подготовите велосипед, не забудьте подумать и о себе. Рекомендуется приобретение хотя бы базовых вещей: очки от солнца и песка, перчатки, чтобы не стереть ладони и мягкие наколенники (бандажи), которые предотвратят растяжения и вывихи, а также помогут при падении.