Эксперты объяснили, почему «автогражданка» стремительно теряет популярность

ОСАГО в очередной раз реформировали, попутно подняв среднюю по рынку стоимость полиса. В этот раз изменения коснулись КБМ, для особо аккуратных водителей стоимость страховки вроде как должна стать немного поменьше. Но в целом «автогражданка» стремительно теряет популярность – в ряде регионов её приобретают менее половины водителей. Власти в курсе, но ничего поделать не могут.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Александр Рюмин/ТАСС

С 1 апреля сего года система коэффициентов бонус-малус (КМБ) слегка изменилась. Впрочем, слегка – отнюдь не для всех. Так, для начинающих водителей ОСАГО стало дороже сразу на 20%. Лихо. А вот те, кто проездил 10 лет без ДТП – то есть только кормил своими деньгами страховщиков – могут рассчитывать на скидку всего в 8%.

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Максимальный коэффициент для особо аварийных водителей подняли с 2,45 до 3,92. Напротив, минимальный коэффициент скорректировали совсем незначительно – с 0,5 до 0,46. Плюс иные «хитрости», при помощи которых страховые компании (СК) обирают автовладельцев. С учётом всех нововведений полисы станут в среднем дороже ещё на 25-30%.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за 2022 год средняя стоимость ОСАГО выросла на 21% с 5599 рублей до 6793 рублей. Центробанк РФ подсчитал, что всего СК собрали 273 млрд. рублей, тогда как выплаты увеличились всего на 11% – до 159 млрд. Учитывая рост цен на автозапчасти, который составил 100-300% и выше, это как-то совсем за гранью добра и зла.

Особенно учитывая то, что ремонты по ОСАГО прекратились. Причём это данные РСА, а не какая-то конспирология! Впрочем, по КАСКО машины тоже отказываются чинить, СК предлагают денежные выплаты, причём по каким-то совершенно грабительским тарифам.

«В СМИ в последнее время постоянно трубят о том, что продажи полисов КАСКО выросли в разы. А всё потому, что их перестали покупать. Совсем. Так как смысла нет. Отдадите вы, к примеру, 100-150 тысяч рублей, а при ДТП, в котором пострадает ваша машина, детали стоимостью, допустим, в ту же самую сумму, оценят в пятую их часть. Сейчас такие тарифы. Да ещё и выдадут деньгами – добровольно-принудительно. Просто перечислят на банковскую карту и адью», – объясняет начальник регионального представительства одной крупной СК.

Именно поэтому и сделана попытка компенсировать недополученные сверхприбыли при помощи ОСАГО. Оно как бы обязательное, за отсутствие полиса штрафуют. Хотя всё быстро и сильно меняется.

Ещё осенью прошлого года «АльфаСтрахование» представила доклад, в котором приводились шокирующие цифры. Согласно данным компании, доля тех, кто ездит без «автогражданки», существенно выросла по итогам первой половины 2022 года.

В ряде регионов, например, в Адыгее, Волгоградской, Ивановской областях, Дагестане и Кабардино-Балкарской Республике до 60% зарегистрированных ТС не имеют ОСАГО. В Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Камчатке таковых уже более 60%. Насколько более – не уточняется... Самая законопослушная – центральная Россия. В ЦФО 71,5% авто эксплуатируется с полисами «автогражданки».

«Любые оценки количества бесполисных водителей на дорогах могут носить исключительно экспертный характер. Мы опасаемся, что вернемся к тем временам, когда ДТП «урегулировались» разборками на дорогах, так как в случае аварии с бесполисным водителем пострадавшая сторона остается ни с чем. Переломить эту тенденцию может повышение штрафа за езду без полиса, который, несмотря на рост стоимости автомобилей, не менялся уже на протяжении 10 лет. Поэтому для ряда категорий водителей дешевле оплатить несколько раз в год штраф, чем приобрести полис», – говорит директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров.

Какая трогательная забота о россиянах… А нормально платить по страховым случаям не пробовали? Нет, не пробовали. Иных методов, кроме обмана клиентов, СК не знают. Если честно платить, то означенной выше прибыли в 114 млрд. рублей, собранной на ровном месте, просто не будет.

Итак, более 30% водителей в РФ – минимум каждый третий – ездит без полиса ОСАГО или с «липовой» бумажкой, продажи которых в последнее время бьют все рекорды. «Типа страховки» продают, в основном, через социальные сети и вообще в интернете. Цены – от 1000 рублей, в среднем – 1500-2000 рублей. Дороговато, но всё равно в 4-5 раз дешевле, чем в СК. При тех же «преимуществах». Что там обман, что тут. Но во втором случае хотя бы всё намного дешевле.

Как несложно догадаться, больше всего от этого страдают наиболее законопослушные граждане, которые идут в СК и честно покупают «автогражданку».

Вводить драконовские штрафы за отсутствие ОСАГО чиновники тоже опасаются, так как это чревато тем самым «ростом социальной напряжённости». Причём резким ростом, и с самыми непредсказуемыми последствиями. Российское общество сейчас балансирует на опасной грани, люди выживают как могут и их недовольство растёт.

Ещё один вариант не платить «частный налог» в виде ОСАГО – снять авто с учёта и кататься на нём без номеров. И, действительно, по данным официальной статистики в ряде регионов, в том числе, в столице, наблюдается необъяснимое с точки зрения властей явление. А именно уменьшение числа стоящих на учёте авто. При росте населения!

«Автомобилей в этих регионах становится меньше только на бумаге. В действительности многие владельцы снимают машины с учета и продолжают на них ездить (транспортные средства исчезают из баз ГИБДД и больше не отражаются в отчетности). Люди сейчас пытаются экономить на штрафах с камер, ОСАГО, транспортном налоге. Поэтому, к примеру, в Москве из-за огромного количества камер наблюдается такое серьезное сокращение зарегистрированных легковых машин. Встречи с инспектором ГИБДД таких водителей не пугают», – объясняет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Люди в тяжелой социальной экономической ситуации снимают с учета автомобили, чтобы не платить ОСАГО и налоги. Потому, что это всё повышается год от года, и у людей возникает вопрос, как избежать таких безумных платежей», – добавляет председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

По сути, это уже бунт, точнее, его начало. Бунт против ОСАГО, против жуликов-страховщиков. Которые только берут и ничего не дают взамен. И против чиновников, которые весь этот беспредел «крышуют».

Причём с ростом реальных тарифов «автогражданки», который де-факто опять произошёл, пропорционально снизится и число тех, кто станет ездить с полисом. В ряде регионов, как несложно догадаться, практически до нуля. Данные «АльфаСтрахование» ведь тоже «скорректированы» – дабы уж совсем не пугать народ. Точнее, чтобы не провоцировать граждан РФ на такие же действия.