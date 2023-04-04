Почему дорожает ОСАГО? Виновники названы

15 миллионов автомобилистов имеют максимальную скидку по ОСАГО. А что с остальными?

Фото: За рулем За рулем

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), которые публикуются ежегодно, в 2022 году максимальную скидку за аккуратное вождение по ОСАГО получили 15,4 млн автовладельцев. Кстати, в прошлом году максимальная скидка на стоимость полиса увеличилась с 50% до 54%. А количество аккуратных автовладельцев, согласно этому отчету, выросло. В 2021 году число автомобилистов с максимальной скидкой составляло 14,7 млн человек.

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О чем нам говорят эти данные? О том, что треть автовладельцев в России управляют автомобилем образцово, не попадают в аварии по своей вине более 10 лет, то есть представляют собой тех самых идеальных водителей, про которых снимают пропагандистские ролики и с которых предлагают брать пример другим водителям.

Нюансы статистики

Как ни странно, но примерно две трети автомобилистов тоже управляют автомобилем очень аккуратно, но когда-то попадали в незначительные аварии, где становились виновниками. Определить это можно по КБМ (коэффициенту бонус-малус), который должен быть меньше единицы. Так вот, понижающий коэффициент КБМ, включая предельный, получили 45,8 млн человек (92,5% всех водителей). В 2021 году таких водителей было 93,5%, в 2020 году – 91,8%.

Таким образом, из этой статистики можно сделать вывод, что абсолютное большинство водителей являются аккуратными и чуть ли не профессиональными, они управляют автомобилем ответственно и в аварии попадают крайне редко. Почему же стоимость полиса растет?

Стоимость полиса

Ответ на этот вопрос – простой и сложный одновременно. Стоимость ОСАГО, несмотря на введенный механизм индивидуального тарифа, зависит от стоимости автозапчастей (средняя стоимость убытка) и от количества ДТП. Умножаем среднюю стоимость убытка на количество аварий в год, делим на количество эксплуатируемых автомобилей, добавляем расходы на ведение деятельности и получаем среднюю стоимость полиса. Так вот, она растет и сейчас составляет примерно 6700 рублей в год.

Аварийщики

Из опубликованных данных мы видим, что неаккуратные или неопытные водители составляют около 7% общего числа автовладельцев. Но и неаккуратные бывают разными! Но особенно интересны рекордсмены аварийности.

Золотая медаль: житель Москвы в 2022 году попал в 28 (двадцать восемь!) аварий, в которых был признан виновником. Больше двух аварий в месяц. Нанес убытков другим автовладельцам на 6,2 млн рублей.

Серебряная медаль: житель Костромской области попал за 2022 год в 17 (семнадцать) ДТП, в которых стал виновником. Нанес убытков почти на 5 млн рублей.

Бронзовая медаль: житель Новосибирской области попал за 2022 год в 15 (пятнадцать) аварий, нанес убытков на 4,6 млн рублей.

То есть пока 15 миллионов автовладельцев ездят десятилетиями аккуратно и без аварий, буквально три человека бьют чужое имущество по несколько раз каждый месяц, наносят убытки на миллионы рублей (и это я не говорю про потерянное время пострадавших) и… И ничего не происходит!

Ну сколько можно?!

Я не обвиняю никого из этих водителей в мошенничестве, это должны проверять правоохранительные органы, но даже если речь идет о банальной неаккуратности и непрофессионализме, 28 аварий в год – это повод для ГИБДД заинтересоваться таким водителем. Может, отправить его на пересдачу ПДД? Может, со здоровьем что-то не то? А может, вообще управлять автомобилем при таких раскладах не стоит?

Неплохо бы и правоохранителям поинтересоваться: нет ли здесь злого умысла и попытки получать в сговоре с другими участниками ДТП страховое вознаграждение?