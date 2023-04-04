Мэр Москвы Сергей Собянин представил новый седан «Москвич 6», продажи которого стартуют уже в сентябре этого года. На самом деле, этот автомобиль уже был засвечен в дорожной карте концерна под названием «Модель III», а там есть еще и «Модель 4», так что в ближайшее время можно ожидать и другие новинки.

Разумеется, это не собственная разработка, а еще одна перелицовка. Донором на этот раз стал китайский автомобиль Sehol A5 Plus, который совсем недавно получил рестайлинг. Кстати, бренд Sehol был основан как совместное предприятие концернов Volkswagen и Jac, поэтому корни у новинки уходят туда же, куда и у «Москвич 3». Правда здесь затесался немецкий Volkswagen, но вряд ли это что-то серьезно меняет.

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Модель Sehol A5 Plus представляет собой большой пятидверный лифтбек с габаритами: 4780 х 1820 х 1492 х 2770. Они означают соответствие автомобиля как минимум классу С, а то и D. Именно в этом сегменте ранее в России была представлена Skoda Octavia с длинной, кстати, на 10 сантиметров меньше. Этот автомобиль подойдет для большой семьи и может претендовать на класс «Комфорт+» в такси.

Двигатель классический для китайских авто – 1,5 литра, четыре цилиндра и все это приправлено турбиной, что на выходе дает 184 л.с. и 300 Нм крутящего момента – не так уж плохо, можно ожидать около 8 секунд до первой сотни. Остаётся открытым вопрос с коробкой, это будет или низкобюджетный шестиступенчатый робот с плохими отзывами, или более дорогой семиступенчатый, на который нет плохих отзывов. Объем топливного бака 55 литров, что при расходе около 8–10 литров должно обеспечить 500–600 километров пробега. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч, а класс экологичности – шестой. Привод строго передний, и это немного печалит, потому что двигатель такой мощности без проблем переварил бы привод на все колеса, обеспечив хорошую управляемость зимой без снижения динамических показателей.

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В базовую комплектацию входят парктроники и камера заднего вида, что помогает ловко парковаться в городе, не переживая о габаритах. Оптика светодиодная, есть все необходимые ассистенты, системы безопасности и конечно же большой экран в центральной консоли. Будет ли в России продаваться топовая версия или нет – неизвестно, но если будет, то покупателям будет доступен настоящий «жир» в виде камер с обзором 360 градусов, подсветки салона, адаптивного круиз-контроля, автоматического складывания зеркал, задних подушек безопасности и многого другого.