Каких "китайцев" будут собирать на бывшем заводе BMW в Калининграде

Пока в Москве налаживают производство китайских "Москвичей", в Калининграде на заводе «Автотор» запустили сборку также китайских автомобилей BAIC. Ранее на этих линиях собирали новейшие BMW, но времена меняются, и теперь вместо немецкого премиума с завода поедут очередные «китайцы».

Фото: BAIC BAIC

На текущий момент стартовала сборка лишь двух моделей: седан U5 Plus и кроссовер X35. Начать продажи обещают уже к концу второго квартала 2023 года, то есть этим летом. Также в планах числится сборка еще пяти разных моделей этого же бренда, а с 2024 года полная локализация, включая покраску. Но и это еще не все, примерно с 2025 года есть планы начать сборку электрокаров этого бренда. Вероятно, компания хочет прощупать рынок и понять, какие модели будут пользоваться более высоким спросом. Здесь хочется отметить, что китайские авто хлынули на рынок весьма лавинообразно и очень быстро предложения могут кратно перекрыть спрос. Все-таки жители России еще не привыкли покупать китайские автомобили и в большинстве своем относятся к ним с недоверием.

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BAIC U5 Plus

Это городской седан С-класса, который визуально ну очень напоминает автомобили Kia. Габариты следующие: 4660 х 1820 х 1480 х 2670 мм. Дорожный просвет - привычные 155 мм, чего более чем достаточно для перемещения по городу, для которого U5 Plus и предназначен.

BAIC

Двигатель - атмосферный объемом 1,5 литра и мощностью 113 л.с. – где-то мы его уже видели, правда? Подсказываем ответ: во всех китайских автомобилях, которые приехали к нам в Россию. Трансмиссия может быть как ручная, так и автоматическая в виде вариатора.

BAIC

На сайте указаны две комплектации: Luxury и Honor. За первую просят 1 699 900 рублей, а за вторую 1 889 900 рублей. И тут сразу имеет смысл выбрать более дорогой вариант, потому что у него в комплекте и вариатор, и климат-контроль с люком в крыше, и дополнительные боковые подушки безопасности (4 шт. вместо 2), и количество колонок увеличено с двух до шести.

BAIC X35

А это уже полноразмерный пятидверный кроссовер со следующими габаритами: 4300 х 1815 х 1640 х 2570 мм. Не то чтобы это большой паркетник, но определённо не маленький. Хороший такой семейный автомобиль "детей на дачу летом возить", благо просвет здесь уже выше, чем у седана – 180 мм.

BAIC

Двигатель, как всегда, 1,5 литра четырехцилиндровый, но в двух исполнениях: с турбиной и без турбины. Турбированный вариант развивает мощность 150 л.с. и оснащается бесступенчатым вариатором. А простая атмосферная версия может похвастаться лишь 116 л.с. в паре с механической коробкой передач, так указано на официальном сайте. Тип привода в обоих случаях передний, а объем топливного бака - 46 литров, что не так уж и много, мягко говоря. Прогнозируемый запас хода составит около 400–500 км без дозаправки.

BAIC

Fashion A

Fashion

Fashion Plus

Luxury На официальном сайте представлены четыре комплектации:

Какой-то колоссальной разницы между комплектациями в отличие от седана нет, а вот цена различается практически на 450 тысяч рублей между младшей и старшей. Да, появляется экокожа вместо тряпки, но кресла как были механическими с «веслами», так и останутся. Оптика светодиодная также есть в базовой комплектации. Обещают улучшенную систему в которой установлено шесть динамиков, вместо четырех в базе, но это тоже не может стоить такой переплаты. Объяснение только одно – сайт еще не заполнен корректной информацией и нужно ждать обновлений. В противном случае покупать топовую комплектацию крайне не рекомендуется. Имеет смысл присмотреться ко второй, которая Fashion – в ней уже появляется турбированный мотор и вариатор с двумя педалями вместо "мешалки". Цены стартуют с 1 698 900 рублей за самую простую комплектацию, а заканчиваются на отметке 2 139 900 рублей.

Заключение

Перед нами еще один китайский бюджетный автобренд, который строит свои автомобили вокруг привычного нам уже мотора объемом 1,5 литра с передним приводом. Ожидать здесь каких-то отличий нет никакого смысла, потому что это просто еще один автомобиль из множества похожих. У всех подобных машин даже список опций максимально пересекается, выбирать стоит лишь то, что больше нравится визуально.