Каким должен быть автомобиль для дальних путешествий

Если вы планируете частые дальние путешествия на автомобиле, выбор правильного транспорта может оказаться решающим фактором. Он должен быть надежным, комфортабельным, экономичным и безопасным. Ниже представлены несколько советов, которые помогут вам выбрать хороший вариант для дальних поездок.

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Размер и тип транспортного средства

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Если вы планируете много времени проводить в автомобиле, необходимо выбрать тот, который предоставит достаточно пространства для вашей семьи и багажа. Сразу забывайте про купе и прочие эгоистичные машины. Хорошим вариантом будут джипы, кроссоверы или минивэны, только опять же, не выбирайте самые компактные модели, внутри должно быть как .можно больше свободного места для вашего комфорта и большого количества багажа. Далеко не все паркетники одинаково полезны, иногда встречаются достаточно куцые с багажником небольшого объема. Также при выборе авто следует отталкиваться от предпочтений в путешествиях. Если это междугородние переезды, то минивэн будет кстати, а если хотите кататься по лесам и болотам, то вам необходим полноприводный внедорожник. Не кроссовер или паркетник, а именно внедорожник с постоянным полным приводом, высоким клиренсом и соответствующими свесами спереди и сзади, иначе оставите дутый пластиковый бампер на первой же коряге

Экономичность

Во время дальних поездок расход топлива может крайне значительно влиять на ваш бюджет. Поэтому выбирайте автомобиль, который экономичен в дороге. Сегодня для дальних поездок лучше всего подходят или гибридные или дизельные двигатели. Гибрид хорош плавностью хода, размеренностью и низким потреблением бензина, но у него есть одна особенность – стоит сесть аккумулятору, и пока он не зарядится топливо будет выедаться только в путь. Дизель более грубый, иногда попахивает из выхлопной трубы, зато тяговитый и вы найдете его в любой деревне, в которой есть хоть один трактор, в то время как современные гибриды могут хотеть качественный 98 бензин, и с этим будут периодически возникать сложности.

РИА Новости

Комфорт

Выбирайте автомобиль с удобными сидениями, чтобы вы и ваша семья могли чувствовать себя комфортно в течение долгих часов в путешествии. Далеко не все кресла, которые выглядят красивыми, могут предложить вам многочасовой комфорт, здесь нужно примеряться только самому в соответствии с анатомией тела. Также стоит выбрать те варианты, когда кресла раскладываются в ровный, ну или относительно ровный, пол. Это поможет организовать несколько спальных мест в тех ситуациях, когда вы не успели доехать до точки назначения. Помимо этого, следует обратить внимание на наличие в салоне дополнительных мест для хранения вещей, солнцезащитных козырьков, подогревов сидений и дополнительных дефлекторов кондиционера для задних пассажиров с возможность локальной регулировки температуры.

Если задняя полусфера будет оснащена сетками от солнца с возможность сворачивания, это тоже большой плюс. Ну и самая важная вещь при путешествиях на дальняк - это точки зарядки гаджетов, которыми все будут, конечно же, пользоваться. Если розеток в салоне мало, имеет смысл купить зарядки с двумя или тремя гнездами, а также длинные кабели, чтобы протянуть их по салону. В противном случае, рассчитывать придется исключительно на внешние аккумуляторы.

РИА Новости

Безопасность

Обратите внимание на наличие современных систем безопасности, таких как контроль стабильности, система предупреждения о столкновении, камеры заднего вида, а лучше кругового обзора, возможность установить фаркоп и лебёдку, а также багажник на крышу. Последнее является не только дополнительным местом для хранения барахла, но еще и своеобразным панцирем для защиты кузова. Кстати, есть один лайфхак, который часто используют в таких путешествиях. Можно купить небольшой контейнер, который визуально напоминает лодку, но на самом деле является еще одним местом для хранения и существенно увеличивает объем штатного багажника. Помимо этого стоит озаботиться установкой дополнительных систем для освещения, которые могут потребоваться на дороге без фонарей.

Заключение