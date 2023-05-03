Из-за чего может плохо заряжаться аккумулятор и как решить проблему

Автомобильный аккумулятор является одним из наиболее простых и одновременно важных компонентов автомобиля, поскольку он обеспечивает энергию для запуска двигателя и питания всех электрических устройств в автомобиле. Также он выступает в роли стабилизатора напряжения в сети. Если в какой-то момент он перестает заряжаться, это очень быстро приводит к неприятным последствиям в виде внезапного отказа заводиться, поездки на эвакуаторе и, вероятно, замене самой батареи. В этой статье мы рассмотрим несколько наиболее распространенных причин, из-за которых такое может случиться.

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Саморазрядка аккумулятора

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Самая частая причина разрядки - это долгий простой автомобиля без движения. Даже новая батарея не очень хорошо перенесет такой стресс-тест, а если речь идет про аккумулятор возрастом от двух лет и выше, то такие процедуры строго не рекомендуются. Осложнить ситуацию может минусовая температура на улице - большинство автомобилей с дохлыми аккумами не заводится после первых же сильных морозов.

Чтобы не допустить такого, необходимо периодически ездить на автомобиле, а в сильные морозы так и вовсе каждый день. При езде аккумулятор прогревается и заряжается от генератора, что позволяет ему быстро вернуться в рабочее состояние. Альтернативный вариант - периодически снимать и подзаряжать батарею дома.

Старый аккумулятор

Иногда аккумулятор не заряжается по причине естественного устаревания. И здесь не поможет починка генератора или зарядка от сети. Естественный износ ведет лишь в магазин автозапчастей.

Сторонние потребители

Такая проблема часто наблюдается после неграмотной установки дополнительного оборудования, таких как сигнализации, камеры, акустика или подсветка. Если неверно подключить и закодировать новое устройство, оно не будет «засыпать», как должно по умолчанию, а продолжит потреблять энергию. Это будет приводить к тому, что машина, даже с хорошим аккумулятором, после пары дней простоя начнет ругаться на низкий заряд, а аккумулятор попросится к розетке. Если вы наблюдаете подобное, необходимо обратиться в сервисный центр, чтобы электрики установили место утечки и устранили.

Изношенный генератор

Многие думают, что генератор ломается за мгновение, но на самом деле он изнашивается постепенно. Просто обычно мы не замечаем того, что машина не заряжает аккумулятор на холостых или напряжение в сети просело. Для справки: напряжение в сети автомобиля должно быть в диапазоне от 13,5 до 14,8 вольт. Такого напряжения достаточно для зарядки аккумулятора и питания всех электрических устройств в автомобиле, таких как фары, музыкальная система и кондиционер одновременно. Но как только просадка становится слишком сильной из-за падения производительности генератора, аккумулятор перестанет восстанавливаться до исходных значений и его емкость не будет использоваться на 100%. Это со временем приведет к тому, что машина утром не заведется. Или не заведется после того, как вы вернетесь из магазина, тут уж как повезет.

Неисправное реле-регулятор напряжения

Помимо генератора, есть еще и реле-регулятор, которое в цепи стоит после генератора и основной задачей которого является регулировка уровня напряжения и удержание его в заданных параметрах. Потому что повышенное напряжение еще опаснее и может привести к выходу из строя не только самого аккумулятора, но и электронных блоков автомобиля, что будет очень дорого для владельца.

Проблемы с проводкой

Еще одна причина может крыться в изношенной проводке. Коррозия, повреждения изоляции кабелей, обрывы проводов, грызуны под капотом или неправильное соединение могут привести к ухудшению стабильности напряжения и ослабеванию интенсивности заряда аккумулятора. Это наиболее редкая проблема из перечисленных, но она тоже существует.

Заключение