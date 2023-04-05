Как понять, что пора менять прокладку головки блока цилиндров

Прокладка головки блока цилиндров – деталь странная. Вроде бы она есть, а видели её живьём единицы. И то в крайнем случае – когда её уже как бы и нет. То есть во время замены. И это совершенно несправедливое отношение к этой не слишком сложной, но очень важной детали: от её состояния зависит здоровье всего мотора, так что забывать о существовании прокладки ГБЦ не стоит. Кстати, а почему раньше про неё вспоминали чаще?

Не просто так

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Задача прокладки звучит несложно: быть уплотнением стыка блока цилиндров с головкой этого блока. На деле это не так просто. Сопряжение головки с блоком имеет много довольно тонких мест и из-за расположения цилиндров, и из-за каналов для охлаждения мотора. А тонкое место – это то место, где, согласно поговорке, всё рвётся. Кроме того, жизнь прокладке усложняют три обстоятельства: температура, давление газов и циклическое сжатие-растяжение при работе ходе поршней. Собственно, они прокладку со временем и убивают. Есть ещё, правда, воздействие довольно агрессивных жидкостей (моторного масла и антифриза), но их влияние не так критично. При этом отмечу: раньше все эти обстоятельства убивали прокладку чаще, чем сейчас. Почему? Всё дело в технологиях.

Во-первых, со временем сильно изменились материалы прокладки. Раньше в качестве жаростойкого уплотнения в них использовался паронит – материал на основе каучука и асбеста. Сейчас асбест запрещён в силу его канцерогенности, так что приходится делать прокладки немного другими (об этом чуть ниже). И они получаются более долговечными, чем старые с асбестом.

Ну а во-вторых, большое значение имеет конструкция двигателя. Прокладка (тем более – паронитовая, недостаточно эластичная) очень трепетно относится к правильности геометрии сопрягаемых поверхностей. Точность изготовления блока и ГБЦ за последние лет 50 выросла, но главное даже не это. Главное – это, как ни странно, модный даунсайзинг, то есть, стремление сделать литровое турбированное недоразумение с тремя цилиндрами вместо нормальной атмосферной рядной «шестёрки» объёмом три литра. А ведь было время, когда таких моторов было много, и все были ими вполне довольны. Вот только прокладки ГБЦ на таких моторах никак не могли жить долго: длинные головки рядных объёмных моторов от малейшего перегрева шли винтом, сопряжение становилось недостаточно точным, и прокладка быстро выходила из строя. Этим в основном грешили как раз «шестёрки», потому что рядные восьмицилиндровые двигатели в своё время додумались выпускать только в Bugatti и ещё паре фирм, а рядный 12-цилиндровый мотор изобрели только в Packard, да и то серийным этот мотор так и не стал (может быть, просто не нашли, куда его впихнуть). Ну да чёрт с ними, основная мысль заключается в том, что длинные головки блока очень сокращали жизнь прокладки. Несмотря на то, что эти старые моторы были менее теплонагруженными и у них была ниже степень сжатия, их прокладки служили всё-таки меньше современных. Вполне вероятно, что если бы прокладки ГБЦ в то время делали по современным технологиям, проблем бы с ними было меньше. А всё потому, что современная комбинированная прокладка – это сложное и довольно технологичное изделие. Хотя и напоминает обычный бутерброд.

Основа этого бутерброда – перфорированная жесть. На неё с обеих сторон наносится полимерный состав (обычно в виде бумаги), после чего прокладку вулканизируют и на самые проблемные зоны наносят герметик в необходимом количестве. Как понимаете, при установке такой прокладки никакого герметика дополнительно наносить не надо – он уже есть, причём только там, где надо. Если замазать им тепловые мостики перемычек между цилиндрами, прокладка в этих местах быстро прогорит. Впрочем, это будет уже не очень важно, потому что если щедро намазать прокладку герметиком, при установке его выдавит, он попадёт в цилиндры, и мотор такое может и не пережить. А вот что действительно важно – это момент затяжки болтов ГБЦ. И для этого есть несколько причин.

Готовая прокладка получается достаточно мягкой – она гнётся, а её верхние слои деформируются при установке для плотной герметизации стыка блока и головки. Очень важно зажать прокладку достаточно, чтобы не допустить прорыва газов или жидкостей во время работы двигателя, но при этом нельзя её передавливать – она быстро прогорит или вообще будет испорчена во время установки. Поэтому головку надо притягивать болтами в нужной последовательности и с нужным моментом затяжки.

Кроме того, все мы помним, что болты ГБЦ имеют одну особенность: при их затягивании они немного растягиваются и прижимают головку равномерно и достаточно плотно. При повторной установке они этого делать уже не смогут, поэтому экономия на болтах может привести к необходимости снова снимать ГБЦ и менять прокладку (а если, например, в масло хлынет антифриз, то ещё и ремонтировать мотор).

В общем-то, это всё основное, что следует знать о прокладке ГБЦ. Теперь перейдём ко второму вопросу: как понять, что её пора менять?

Сложно, но можно

Нестабильная работа мотора, странный шум, снижение уровня антифриза, перегрев, снижение динамики, непонятного цвета нагар на свечах… Разных симптомов, конечно, много, все они какие-то неоднозначные: по ним можно приговорить к замене половину комплектующих. Более наглядный признак – смешение масла и антифриза. Вот тут можно сразу подумать на прокладку ГБЦ. То есть, если в расширительном бачке вместо чистого антифриза наблюдается непонятная субстанция или эмульсия, антифриз и масло точно перемешиваются. Но опять же: не всегда в этом виновата прокладка ГБЦ. Может быть, есть трещина в блоке или гильзе цилиндра, может быть, от коррозии где-то протёк теплообменник, может быть, чудит помпа. Так что только по этим признакам судить о состоянии прокладки сложно.

Также не стоит сразу приговаривать прокладку в случае появления белого дыма из выхлопной трубы. Спорить не буду, в большинстве случаев этот дым говорит о том, что камеру сгорания попадает антифриз, но вернёмся к предыдущему абзацу: способов попасть туда у него много.

Ещё один косвенный признак – снижение компрессии в одном или паре соседних цилиндров. Особенно во втором случае: тут вполне может прогореть перемычка прокладки между цилиндрами. А может и не прогореть, потому что причин для падения компрессии великое множество, и далеко не всегда они связаны с прокладкой ГБЦ.

В общем-то, поиск способа попадания масла в антифриз (или антифриза в масло) может затянуться надолго и стать очень увлекательным квестом с использованием опрессовки, эндоскопа, сканера и ругательных слов. И всё-таки часто он приводит к тому, что приходится снимать головку блока, и вот тут волей-неволей прокладку в любом случае придётся менять – как и в случае с болтами ГБЦ, ставить обратно ту прокладку, что уже хотя бы один раз сняли, не надо. Экономия на этой детали может обернуться повторным ремонтом, иногда весьма дорогим.

Колеса.ру

Основной причиной выхода прокладки из строя до сих пор остаётся перегрев мотора. Вроде бы чем мотор компактнее, тем проще живётся прокладке, но у любой медали есть две стороны. Недостатки современных моторов – их высокий температурный режим и более существенная степень сжатия. С температурой всё ясно, а вот при чём тут степень сжатия? Хотя бы при том, что чем выше степень сжатия, тем выше и компрессия, а значит – способность газов прорваться в слабом месте прокладки. А ещё – в нагрузке на те самые болты, которые держат ГБЦ. Постоянные циклы сжатия и растяжения болтов ГБЦ приводят к таким же знакопеременным нагрузкам на прокладку, и чем выше степень сжатия – тем выше и нагрузки. Но если с этим ничего поделать нельзя, то с температурой можно. Чем холоднее будет мотор (в рамках дозволенного, конечно), тем дольше проживёт прокладка. А значит, чистота радиаторов, своевременная замена антифриза, отсутствие ошибок по приготовлению топливовоздушной смеси и коррекции угла опережения зажигания обеспечат более долгую жизнь прокладки. Точнее, уберегут от её преждевременной замены.