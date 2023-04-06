Эксперт перечислил самые выносливые автомобили в 2023 году

Эксперты «Автотеки» выяснили, у каких брендов и моделей наиболее высокий средний пробег.

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Как сообщают «Известия», самой выносливой моделью назван пикап Isuzu D-Max со средним пробегом 391 101 км. На втором месте — Volkswagen Transporter (378 996 км). Третью позицию занимает легковое семейство Toyota Carina E, известное своей стойкостью к коррозии (376 397 км).

Согласно исследованию «Автотеки», самый большой средний пробег в категории от четырех до семи лет отмечен у автомобилей марок «ГАЗ», Opel и Ctiroen.

Ранее "Свободная пресса" писала, что автоконцерн «Москвич» выпустит в этом году новые модели седана и кроссовера. Об этом говорится в сообщении компании.