$79.50+0.1487.10+0.37
39 минут назад

Эксперт перечислил самые выносливые автомобили в 2023 году

Свободная пресса

Эксперты «Автотеки» выяснили, у каких брендов и моделей наиболее высокий средний пробег.

Эксперт перечислил самые выносливые автомобили в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

Как сообщают «Известия», самой выносливой моделью назван пикап Isuzu D-Max со средним пробегом 391 101 км. На втором месте — Volkswagen Transporter (378 996 км). Третью позицию занимает легковое семейство Toyota Carina E, известное своей стойкостью к коррозии (376 397 км).

Согласно исследованию «Автотеки», самый большой средний пробег в категории от четырех до семи лет отмечен у автомобилей марок «ГАЗ», Opel и Ctiroen.

Ранее "Свободная пресса" писала, что автоконцерн «Москвич» выпустит в этом году новые модели седана и кроссовера. Об этом говорится в сообщении компании.

Напомним, в феврале завод «Москвич» начал поставки кроссоверов «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е» в российские города, а 3 марта стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров.

Автоэксперт,Toyota Carina,Isuzu D-Max,Volkswagen Transporter,Isuzu,Toyota,Volkswagen,Opel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий