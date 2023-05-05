Как правильно ездить на автомобиле: советы по безопасной и экономичной езде

С каждым годом число автомобилей на дорогах возрастает, и важность соблюдения правил безопасной езды становится все актуальней. Эффективное использование топлива также играет важную роль в наше время, когда цены на бензин и дизель продолжают расти. Более того, темы безопасного вождения и экономии топлива очень темно переплетены между собой. Поэтому в этой статье мы рассмотрим основные советы, которые помогут вам стать ответственным и осознанным водителем.

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Соблюдайте правила дорожного движения

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Банально и просто? А как часто вы нарушаете ПДД «по мелочам»? Хорошее знание правил дорожного движения является основой безопасной езды и мелочей здесь, на самом деле, не бывает. Соблюдение правил поможет вам избежать аварий, штрафов и других проблем на дороге. Кроме того, вы станете более предсказуемым для других участников дорожного движения, что также способствует безопасности.

ТАСС

Сохраняйте безопасное расстояние

Сохранение безопасного расстояния между вашим автомобилем и следующим перед вами - важный аспект предсказуемого движения. Это дает вам достаточный запас времени для реагирования на неожиданные действия других водителей или изменение дорожных условий, потому что ямы бывают очень глубокими и опасными. В качестве общего правила, следуйте "правилу трех секунд": отсчитайте три секунды с момента, когда автомобиль впереди проезжает определенную точку, до того, как ее проедете вы. Если скорость более 100 км/ч, имеет смысл увеличить время отсчета до пяти секунд. Помимо этого, такой стиль езды снижает расход топлива, так как вы можете плавнее тормозить и не так резко ускоряться.

Снижайте скорость и подстраивайтесь под окружающие условия

Снижение скорости и адаптация к окружающим условия, таким как плохая видимость, дождь, снег или гололед, существенно уменьшают риск аварии. Не всегда достаточно просто ездить по правилам, иногда требуется повышенная бдительность. Если вы мчитесь ночью в снег и гололед по трассе с разрешенным лимитом 100 км/ч и не нарушаете его, это не означает, что вы в безопасности. При таких вводных, безопасная скорость не будет превышать 50-60 км/ч. Ну и разумеется снижение скорости помогает экономить топливо.

РИА Новости

Используйте круиз-контроль

Эта функция идеальна для широкополосных трасс без пробок или плотного трафика. Она позволяет водителю немного расслабиться и в большей мере сосредоточиться на дороге и безопасности, а не на постоянном контроле скорости. Также при использовании круиз-контроля автомобиль движется преимущественно с одной скоростью и реже резко перестраивается, что делает вас предсказуемым для окружающих, повышая безопасность и снова помогая снизить расход топлива.

Проводите регулярное техническое обслуживание

Проведение регулярного ТО автомобиля помогает не только поддерживать его в хорошем состоянии, но и напрямую влияет на ваш комфорт, безопасность и расход топлива. Неправильно накачанные шины, изношенные свечи зажигания, загрязненный воздушный фильтр и низкий уровень масла негативно сказываются на состоянии вашего автомобиля и его поведении на дороге.

РИА Новости

Реже используйте кондиционер

Этот пункт не относится к безопасности движения, но если вас сильно заботит вопрос снижения затрат на топливо, то стоит использовать кондиционер как можно меньше, так как он может увеличить расход топлива на пару литров на каждые 100 километров, а это довольно существенно.

Избегайте резких ускорений и торможений

Резкие ускорения и торможения не только негативно влияют на состояние автомобиля, но и приводят к непредсказуемым действиям на дороге, что опасно для окружающих. Поэтому старайтесь водить спокойно, плавно набирайте скорость, заранее съезжайте в полосу для поворота, не обгоняйте справа, включайте поворотники за несколько секунд до перестроения, чтобы водители успели среагировать. Все эти простые правила положительно скажутся на вашей манере вождения и сэкономят несколько рублей за счет сниженного расхода топлива.

Заключение