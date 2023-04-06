Что делать, если водитель сугробом с крыши своего авто повредил чужую машину

Редакция получила официальный ответ от ГИБДД по письму читателя «За рулем», который «уронил» сугроб с крыши своего авто на соседнюю машину и теперь обвиняется в причинении ущерба.
- С крыши моего автобуса упал снег на машину, которая ехала позади. Теперь водитель требует возмещения ущерба: вмятина на капоте и вроде бы скол на стекле. Как себя вести в этой ситуации?А. Вознесенский, Мурманская область
На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников:
- Ответственность за безопасность эксплуатации своего транспортного средства несете вы.
Согласно пункту 1.5 ПДД, участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.
Если причинно-следственная связь между падением снега с крыши и повреждением ветрового стекла в установленном порядке доказана, вам, по всей видимости, остается только компенсировать нанесенный ущерб на основании статьи 1079 ГК РФ.