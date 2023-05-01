Как получить права на мотоцикл или что нужно для "А"-категории

Чтобы управлять мотоциклом или любым другим транспортным средством повышенной опасности, нужны права с соответствующей категорией. Для управления легковым автомобилем, нужна категория «B», для грузового – «C», а для мотоцикла нужна самая младшая категория «А».

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Кстати, иногда можно услышать ошибочное мнение о том, что более старшая категория автоматически дает право управления всеми младшими – это не так. Если у вас права для легковых автомобилей («В»), это не означает, что вы имеете право садиться за руль мотоцикла. Для этого вам придется открыть категорию «А» и обновить права. А с 2013 года владельцам «В» даже отменили упрощенное получение категории «А», теперь все по полной программе, как в первый раз.

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Получить права для мотоцикла можно начиная с 18 лет, но проходить обучение можно уже с 16, таким образом к 18 накопится большой опыт, что явно полезно при управлении мотоциклом. С 16 лет можно получить права с подкатегорией А1 для управления мелкокубаторным транспортом с объемом двигателя менее 125 кубиков, или 0,125 литра. Обычно это разного рода скутеры и мопеды со средней скоростью 40-50 км/ч и максимальной не более 60 км/ч.

РИА Новости

Что разрешают права категории «А»?

Открыв данную категорию, вы сможете управлять не только мототранспортом, но и квадрициклами (с мотоциклетном рулем), мопедами и даже трициклами. В общем всем, что на двух колесах или не попадает под определение классического автомобиля.

Какие ограничения несет категория «А»?

Вы не сможете управлять транспортными средствами тяжелее 400 кг, именно так были отсеяны все классические автомобили, вес которых обычно начинается с 800 кг. Также нельзя управлять ТС мощностью более 125 л.с., и учитывая что речь идет о транспорте с небольшим весом, это очень приличное значение. Спортбайк с такой мощностью разгоняется не хуже суперкара.

Медицинские ограничения на получение категории А

Зрение глаза, который видит лучше, не менее 0,6, который видит хуже, - не менее 0,2

Зрение одного глаза должно быть выше 0,8, если второй имеет нулевую степень зрения

Отсутствие болезней нервной системы, умственной отсталости

Отсутствие болезней ушей, при которых снижается слух Согласно постановлению правительства РФ №1604, для получения прав категории «А», необходимо пройти медицинское освидетельствование по следующим пунктам:

Если проще, то для получения прав потребуется пройти следующих врачей: офтальмолога, терапевта, нарколога и психиатра. Пройти обследование можно как в городской клинике, так и частной. Но у частной должна быть лицензия на оформление справок для получения прав. Вам должны выдать три справки: от терапевта и офтальмолога, от нарколога и от психиатра. Все платные, при чем оплачиваются именно в кассу. Стоимость от двух до пяти тысяч рублей, в зависимости от конкретной клиники. Эти справки необходимы даже в том случае, если у вас уже открыта другая категория и вы их получали ранее. На самом деле требования по медчасти достаточно простые и, если нет каких-то серьезных отклонения по здоровью, никаких сложностей не будет. Главное - не приходите к наркологу в состоянии "подшофе".

С чего начать?

Начать путь к категории «А» нужно с выбора автошколы. Лучше постараться убедиться, что в выбранном вами заведении обучают грамотные специалисты, которые действительно понимают свою ответственность перед теми, кого выпускают на дороги общего пользования. Такую информацию можно получить у знакомых или в интернете на профильных ресурсах.

РИА Новости

Первый этап обучения - это изучение общих правил дорожного движения. Учить ПДД можно на уроках в автошколе или полностью самостоятельно – главное покупайте самые свежие редакции, так как правила меняются довольно часто. Выучив старые правила, можно попасть в опасную ситуацию на дороге, особенно в трудных моментах, типа взаимодействия с круговым движением. На изучение ПДД и обучение управлению ТС у вас будет примерно 190 часов суммарно, из которых 108 уйдет на теорию, 16 - на обучение оказанию первой помощи и 18 - на уроки вождения.

Вторым этапом идет практика, во время которой вы будете обучаться непосредственно взаимодействию с мотоциклом. Вас научат выполнять следующие практически упражнения:

набирать скорость и тормозить,

перестраиваться на другие полосы,

ездить восьмёркой и змейкой среди расставленных конусов,

совершать развороты и повороты с выездом на главную дорогу.

Это базовые принципы управления мотоциклом, освоив которые вы по собственному желанию можете перейти к углубленному изучению практики.

Мотошкола Мосгортранс

Средняя стоимость такого обучения в Москве составляет от 20 до 40 тысяч рублей. Например, государственная «Мотошкола Мосгортранс» просит за это около 30 тысяч рублей и у нее есть много новых байков. Есть более доступные варианты, но это тот случай, когда лучше не экономить. От квалификации мотоинструктора будет зависеть ваша жизнь на дороге. Помните, мотоциклист – самый уязвимый участник дорожного движения.

Сдача финального экзамена в ГИБДД

После обучения в мотошколе вас ждет самый ответственный этап – сдача экзамена в ГИБДД. Этап сложен не только эмоциональной нагрузкой из-за переживаний за результат, а еще и тем, что с привычного, скорее всего неплохого байка мотошколы, вы пересаживаетесь на тот, который выдадут в ГИБДД и никто выбирать любимую марку вам уже не разрешит. Также не будет инструктора, да и площадка будет уже другая. Единственный выбор, который может быть, это более мощный и менее мощный байк. Рекомендуется менее мощный, чтобы небольшие погрешности в выполнении не были так заметны. Также вам могут дать сделать пробный круг, чтобы вы просто ознакомились с трассой и не запутались в процессе сдачи экзамена. Здесь вам придется продемонстрировать все, чему успели научиться в школе и доказать, что вы готовы к дорогам общего пользования. Если школа будет хорошая, то экзамен будет практически полностью повторять то, чему вас учили. Единственное что будет отличаться, это очередность выполнения конкретных элементов от общего маршрута.

Отметим, что вам может повезти, и принимать экзамены будут на площадке вашей мотошколы и даже на тех мотоциклах, на которых вы учились. Это крайне удобно, и лучше заранее об этом узнать.

Что после экзамена?

Если вы удачно сдаете экзамен в ГИБДД, то дело остается за малым – оплатить пошлину и явиться на получение прав с фотографией и документами. При персональном визите стоимость будет составлять 2000 рублей. Если хотите сэкономить на пошлине, стоит воспользоваться госуслугами, тогда вы сэкономите 30% и заплатите 1400 рублей. Если сразу захотите оформить права еще и международного образца, придется доплатить 1600 рублей в казну при личном обращении и 1120 рублей при оплате через Госуслуги.

паспорт,

медицинская справка,

заявление на получение прав,

свидетельство об окончании мотошколы,

квитанция об уплате пошлины. Вам необходимо собрать все ранее полученные документы:

На этом этапе вы становитесь обладателем прав категории «А» и можете управлять любым мотоциклом. Помните, мотоцикл гораздо сложнее и опаснее в управлении, чем классический автомобиль. Всегда соблюдайте ПДД и уважайте других участников движения.

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