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52 минуты назад

Mazda3 получила новую медиасистему

Motor.ru

Представлена обновленная Mazda3 для японского рынка. Модель получила новый цвет кузова и увеличенный экран медиасистемы, а также обзавелась улучшенными электронными помощниками. Помимо этого, расширен перечень «сетевых» функций: добавлены дистанционный запуск двигателя, контроль второго водителя и автоматический вызов сотрудника охранной фирмы в случае срабатывания сигнализации.

Mazda3 получила новую медиасистему
Фото: © Mazda© Mazda

Седан и хэтчбек Mazda3 для японского рынка получили новый цвет кузова Ceramic Metallic и увеличенный до 10,25 дюйма экран медиасистемы. К последнему прилагаются разъемы USB-C и беспроводная зарядка для гаджетов. Благодаря функции Inattentive Warning машина научилась сигнализировать о потере водителем бдительности. Кроме того, «трешка» научилась распознавать различные препятствия и пешеходов.

Среди других новшеств — дистанционный запуск двигателя через приложение MyMazda, но он доступен только на машинах с автоматической коробкой передач. Ещё машина уведомит, когда другой водитель превысил скорость либо выехал за пределы установленной геозоны, а также вызовет сотрудников охранной фирмы в случае проникновения в салон посторонних. Все эти функции доступны для Mazda3 с любым двигателем, кроме «атмосферника» Skyactiv-G 1.5.

В гамме двигателей для японского рынка присутствуют гибридная установка e-SkyActiv-G 2.0 (156 л.с., 199 Нм), дизель Skyactiv-D 1.8 (130 л.с., 270 Нм) и компрессорный e-Skyactiv X (190 л.с., 240 Нм). Коробки передач – «механика» либо автомат на шесть ступеней. Привод у Mazda3 может быть передним или же полным.

Автоэксперт,Mazda,
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