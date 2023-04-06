Mazda3 получила новую медиасистему

Представлена обновленная Mazda3 для японского рынка. Модель получила новый цвет кузова и увеличенный экран медиасистемы, а также обзавелась улучшенными электронными помощниками. Помимо этого, расширен перечень «сетевых» функций: добавлены дистанционный запуск двигателя, контроль второго водителя и автоматический вызов сотрудника охранной фирмы в случае срабатывания сигнализации.

Фото: © Mazda © Mazda

Седан и хэтчбек Mazda3 для японского рынка получили новый цвет кузова Ceramic Metallic и увеличенный до 10,25 дюйма экран медиасистемы. К последнему прилагаются разъемы USB-C и беспроводная зарядка для гаджетов. Благодаря функции Inattentive Warning машина научилась сигнализировать о потере водителем бдительности. Кроме того, «трешка» научилась распознавать различные препятствия и пешеходов.

Среди других новшеств — дистанционный запуск двигателя через приложение MyMazda, но он доступен только на машинах с автоматической коробкой передач. Ещё машина уведомит, когда другой водитель превысил скорость либо выехал за пределы установленной геозоны, а также вызовет сотрудников охранной фирмы в случае проникновения в салон посторонних. Все эти функции доступны для Mazda3 с любым двигателем, кроме «атмосферника» Skyactiv-G 1.5.