Представлен BMW Baby Racer IV

BMW Baby Racer реалистичная детская версия с щедрым техническим оснащением, которую можно купить уже сегодня. В своем четвертом поколении, игрушечный автомобиль, первоначально представленный более 30 лет назад, был обновлен за счет заимствования элементов дизайна у последних моделей. Наиболее очевидное изменение заметно спереди, где установлена фирменная решетка радиатора, как у M3 и M4. Фары Baby Racer похожи на светодиодные дневные ходовые огни XM, 7-й серии G70 и X7 LCI, задние фонари напоминают фары X6. К другим заметным обновлениям, которые стоит отметить относятся: имитация двух выхлопных патрубков, бутафорский экран с графикой iDrive 8 над кнопкой запуска/остановки. BMW продает свою последнюю модель Baby Racer в черном, белом и синем цветах, а мягкое сидение выполнено в оранжевом, розовом и черном цветах соответственно.